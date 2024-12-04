"Сплю у трейлері з розбитими вікнами". Зірка Marvel став безхатьком і благає про допомогу

Так, Джек розповів, що зіштовхнувся з багатьма ментальними труднощами, коріння яких сягає його непростого дитинства.

Він зазначив, що виріс у складних умовах, через що тепер зіткнувся із серйозними життєвими викликами.

"Привіт. Я відомий актор, мені 17, і я безхатько", - почав Віл відеозвернення.

"Я борюся з психічним здоров’ям. У мене аутизм, СДУГ, я проходжу обстеження на біполярний розлад і психоз", - додав він.

Скріншот

За словами актора, соціальні служби не можуть йому допомогти, тому він звертається до фанатів всесвіту Marvel із проханням про підтримку.

Віл розповів, що раніше проживав із бабусею та дідусем, однак зараз не може залишатися з ними через важкий стан здоров’я дідуся.

За словами юного актора, він вже змушений був ночувати просто неба, а також у старому трейлері. Джек зізнався, що перебуває у глибокому відчаї й просить шанувальників допомогти, поширивши його відеозвернення з проханням підтримки.

Скріншот

"Я спав на вулиці. Зараз я сплю в трейлері з розбитими вікнами, який є небезпечним, у двох годинах їзди від моєї роботи, а це означає, що я щодня намагаюся дістатися до роботи. Це важко. Життя важке. На даний момент у мене більше нічого немає. Я стою на колінах і благаю вас просто поділитися цим, зробити щось, поширити повідомлення про те, як уряд ставиться до дітей", - звернувся до шанувальників Джек Віл.

Юнак додав, що життя дуже важке, проте він продовжує боротьбу незважаючи на те, в якому становищі опинився.

На закінчення Джек сказав, що не просить ні в кого грошей. Він лише хоче, щоб його заклик про допомогу рознесли мережею.

Що відомо про Джека Віла

Англійський актор Джек Віл розпочав кінокар'єру у 2017 році і встиг знятися в таких проєктах, як "Мене звуть Ленні", "Сталева зірка" і "Фаворитка".

Джек Віл (кадр з серіалу "Локі")

У серіалі "Локі" він зіграв одного з ключових персонажів Marvel і працював разом з такими зірками, як Том Гіддлстон.