Б'є і рве одяг: у найстаршої матері України відібрали дочку через знущання

У Чернігові 12-річна дівчинка, дочка 78-річної Валентини Підвербної, яка визнана найстаршою матір'ю України, поскаржилася на знущання з її боку. На ситуацію звернули увагу правоохоронці та місцева влада, і дитину вилучили працівники соцслужб.

Що відомо про ситуацію із захистом прав дитини, і як планують покарати жінку за неналежне виконання материнських обов'язків - читайте у матеріалі нижче.

Крик про допомогу

Днями 12-річна Анна-Марія Підвербна опублікувала у своєму Instagram пост, у якому скаржилася на те, що власна мати її б'є, рве речі та не дозволяє митися, лається і дряпається, і нібито має намір довести її до суїциду.

"Я довго все терпіла, і ось я зірвалася. Мама з мене знімає труси та шкарпетки, рве одяг, вона не дає мені митися і прати свої речі... вона мене дряпає і б'є, вона хоче довести мене до самогубства... мені просто це набридло…" - йдеться у публікації.

12-річна дівчинка з Чернігова поскаржилася на знущання з боку матері (фото: скрін посту instagram.com/canfg567)

Також дівчинка виклала запис розмови з мамою, в якій розповідає їй про те, що потребує операції на оці, оскільки страждає від косоокості. Однак Валентина Підвербна відповідає їй відмовою.

Після цього Анна-Марія опублікувала ще кілька постів, де просила про репости.

Дії поліції

Чернігівські правоохоронці поінформували, що дізналися про ситуацію під час моніторингу соцмереж, і після розгляду притягнули до відповідальності мати дівчинки за невиконання обов'язків та скоєння домашнього насильства.

"Поліція негайно відреагувала на побачене та прибула на місце події разом з відповідними службами. Нині дівчинку вилучили та помістили до лікарні", - йдеться у заяві поліції Чернігівської області на сторінці у Facebook.

Зазначається, що під час перевірки співробітники ювенальної поліції спільно з працівниками служби у справах дітей встановили, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах і зазнає домашнього насильства.

"За неналежне виконання батьківських обов’язків на матір дівчинки склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 184 КУпАП та за частиною 1 статті 173-2 КУпАП", - розповіли правоохоронці.

Валентина Підвербна (фото: скріншот з відео)

За згодою дівчинки її вилучили із родини та помістили до лікарні для подальшого обстеження, зазначають у поліції.

Крім того, правоохоронці нагадали, що стосовно Валентини Підвербної у листопаді 2022 року вже складали адміністративні матеріали щодо вчинення домашнього насильства та невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Але тоді суд ці протоколи закрив.

Реакція мерії та соцслужб

На позачерговій сесії Чернігівської міської ради 25 квітня ухвалили рішення про вилучення у матері дівчинки, яка просила допомоги та скаржилася на насильство.

Як зазначив в.о. мера Чернігова Олександр Ломако в Telegram, школярка під час спілкування підтвердила інформацію, вказану в пості в мережі, та попросила, щоб її забрали від матері.

"Дитину вже оглянув фахівець, травм не виявлено. Вона вилучена, вона перебуває в лікарні", - додав чиновник.

Ситуацію обговорили у мерії Чернігова (фото: скріншот з відео)

Як розповіла начальниця управління у справах дітей у Чернігові Олена Зінченко, за кілька днів буде подано позов до суду, після чого вирішуватиметься подальша доля дівчинки.

"Якщо суд прийме відібрання дитини без позбавлення, то ми дитині будемо пропонувати надати статус дитини позбавленого батьківського піклування, відповідно до постанови, і будемо влаштовувати в сімейні форми виховання", - каже вона.

Що відомо про найстаршу матір України

Жителька Чернігова Валентина Підвербна стала матір'ю 23 лютого 2011 року у віці 65 років. У неї народилася здорова дівчинка, яку назвали Анна-Марія.

Жінка отримала статус найстаршої матері України. Відомо, що вагітність сталася внаслідок штучного запліднення.

Валентина Підвербна з дочкою кілька років тому (фото: "Суспільне")

Як з'ясувалося, на операцію ЕКО жінка збирала дуже довго: вона просила милостиню на вулицях, торгувала овочами та їла одну картопля, щоб заощадити.

За словами сусідів та знайомих цієї родини, Підвербна нібито не відрізнялася адекватністю - жінка виходила на дитячий майданчик з дитиною і при ній матюкалася, а у квартирі у пенсіонерки бруд та розруха.

Також розповідали, ніби пенсіонерка для жебракування на вулиці приваблює також дівчинку - але в поліції тоді зазначили, що підтвердити відомості не вдалося.

Окрім минулих розглядів про неналежне невиконання материнських обов'язків, на Валентину Підвербну на початку 2022-го подавали позов до суду з вимогою провести ДНК-експертизу у дівчинки Анни-Марії. Заявниця підозрювала, що для штучного запліднення жінки могли вкрасти чужі яйцеклітини.

Валентина Підвербна з дочкою Анною-Марією кілька років тому (фото: скріншот з відео)