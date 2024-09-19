Рибалка в дощ: поради і нюанси, які дозволять зловити багато риби

Чому риба активніше клює під дощ?

Дощ здатен створювати умови, які стимулюють рибу активно клювати.

По-перше, краплі дощу, які потрапляють у водойму, насичують воду киснем, що змушує рибу підніматися ближче до поверхні.

По-друге, прохолода від дощу особливо влітку знижує температуру води, що також позитивно впливає на активність риби.

Також дрібний дощ збиває комах з поверхні води, які стають легкою здобиччю для риби.

І нарешті, під час дощу видимість у воді погіршується, що робить рибалку менш помітним для риби, дозволяючи підходити до місць ловлі ближче.

Як підготуватися до риболовлі під час дощу?

Риболовля в дощ потребує особливої підготовки, щоб не лише зловити рибу, а й залишитися в комфорті.

По-перше, варто подбати про правильний одяг. Непромокальна куртка і чоботи не лише захистять вас від дощу, але й збережуть тепло. Без такого спорядження ваша риболовля може завершитися раніше, ніж ви планували, через промоклі ноги або холод.

Також не забудьте взяти з собою парасольку, яка допоможе зберегти сухим місце ловлі, і термос з гарячим напоєм для зігрівання.

Дощ - майже запорука великого улову (фото: Pexels.com)

Поради для успішної риболовлі

Однією з найважливіших порад є ловля риби перед бурею. Перед негодою риба стає дуже активною через низький тиск, і це сприяє інтенсивному клюванню.

Після бурі риба зазвичай поводиться менш активно. Якщо ж ви ловите хижу рибу, то доцільно використовувати більш шумні та яскраві приманки. Умови поганої видимості в воді вимагають допомогти рибі знайти вашу приманку.

Мирну рибу можна знайти в місцях, де в водойму впадають потоки дощової води, яка приносить з собою корм.

Риболовля з підвітряної сторони та інші нюанси

Якщо дощ супроводжується вітром, найкращим рішенням буде ловити з підвітряної сторони, закидаючи приманку біля берега. Вітер і хвилі зносять у прибережну зону личинок, насіння та інших комах, які є кормом для риби.

Також варто звернути увагу на швидкість проводки - в дощ риба часто реагує на більш швидку і агресивну подачу приманки. Експериментуйте зі швидкістю, адже результати можуть вас здивувати.

У деяких випадках доцільно підняти приманку ближче до поверхні, оскільки риба може бути більш активною у верхньому шарі води.

У хмарну погоду риба клює краще (фото: Pexels.com)

Що взяти з собою на риболовлю в дощ?

Окрім стандартного рибальського спорядження, варто додатково підготуватися до погодних умов. Не забудьте про непромокальний одяг та чоботи, рибальську парасольку для захисту від дощу і термос з гарячим напоєм для зігрівання.

Все це допоможе вам почуватися комфортно та отримати задоволення від риболовлі, навіть якщо погода не радує.