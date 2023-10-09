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Співачка KOLA опинилася в Ізраїлі під обстрілами ХАМАС: "З однієї війни приїхала в іншу"

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська співачка Настя Прідіус, яка виступає під псевдонімом KOLA, перебувала в Ізраїлі під час нападу ХАМАС. За словами виконавиці, їй довелося знаходитись декілька годин у бомбосховищі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артистки.

KOLA опинилася в Ізраїлі в епіцентрі бойових дій

У свому блозі співачка розмістила декілька stories з бомбосховища, повідомивши, що вона знаходиться в Ізраїлі.

Так, співачка зізналася, що їй страшно від того, що відбувається, і що вона шокована від кількості випущених із Сектора Гази по Ізраїлю ракет.

"Я в Ізраїлі. Це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як збожеволіли. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз херячать просто. Ці звуки… Це треш", - розповіла KOLA.

Співачка KOLA під час нападу ХАМАС перебувала в Ізраїлі (фото: instagram.com/kola__official)

Пізніше артистка повідомила, що її рейс скасували, тому вона не знає, як виїхати з країни.

"Мій рейс скасували, поки я не розумію, що робити. Я перебуваю в чужій країні, де неадекватні сусіди іроди з усіх боків… Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову", - сказала співачка.

Співачка KOLA під час нападу ХАМАС перебувала в Ізраїлі (фото: instagram.com/kola__official)

Згодом Анастасії все ж вдалося знайти квиток до Праги.

Нещодавно ми розповідали, що бойовики ХАМАС вбили відомого футболіста.

Також ми писали, що терористи ХАМАС викрали дівчину зі студентської вечірки.

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