Співачка KOLA опинилася в Ізраїлі під обстрілами ХАМАС: "З однієї війни приїхала в іншу"

KOLA опинилася в Ізраїлі в епіцентрі бойових дій

У свому блозі співачка розмістила декілька stories з бомбосховища, повідомивши, що вона знаходиться в Ізраїлі.

Так, співачка зізналася, що їй страшно від того, що відбувається, і що вона шокована від кількості випущених із Сектора Гази по Ізраїлю ракет.

"Я в Ізраїлі. Це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як збожеволіли. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз херячать просто. Ці звуки… Це треш", - розповіла KOLA.

Співачка KOLA під час нападу ХАМАС перебувала в Ізраїлі (фото: instagram.com/kola__official)

Пізніше артистка повідомила, що її рейс скасували, тому вона не знає, як виїхати з країни.

"Мій рейс скасували, поки я не розумію, що робити. Я перебуваю в чужій країні, де неадекватні сусіди іроди з усіх боків… Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову", - сказала співачка.

Співачка KOLA під час нападу ХАМАС перебувала в Ізраїлі (фото: instagram.com/kola__official)

Згодом Анастасії все ж вдалося знайти квиток до Праги.