Співачка Катерина Бужинська: Я не могла співати два місяці

– Катерино, у вас троє дітей - старша донька та двійнята. Як вам вдається поєднувати материнство й кар'єру, чи важко знаходити баланс?

– Насправді поєднувати дуже нелегко і непросто. Я завжди кажу, що, мабуть, справжнім артистам краще бути без родини, без дітей, тому що тоді артист може повністю віддаватись сцені. І слава Богу, що є родичі, є люди, які можуть допомагати, є онлайн-пристрої, і ти можеш дивитися, що робить твоя дитина, і де вона знаходиться, і з нею спілкуватись в будь-якій точці світу.

Але це нелегко, тому що коли ти постійно на гастролях, то завжди мама-співачка, тобто дітей ніколи не бачиш. Я кожного дня з ними спілкуюсь, але діти ростуть і мама потрібна поруч. І мені це дуже болить насправді. Мені хочеться і на сцені бути, і жити своїм особистим життям. У мене за дітей болить душа, тому що мені хочеться бачити їх частіше.

Але я хочу, щоб був мир в Україні, і ми всі знаходились в Україні, і я могла працювати, повертатися додому, бачити дітей. А так виходить, що зараз Оленка (старша донька) в Німеччині навчається. Малята пішли в другий клас в Болгарії, в Софії. І отак от ми на відстані з ними.

Діти Бужинської (скріншот)

– Скажіть, чи є у вас якісь заборони? Що ви категорично не дозволяєте двійнятам (доньці та сину)?

– Їм буде скоро 8 років ми з їхнім батьком, моїм чоловіком Дімітаром, не дозволяємо мобільний телефон. Ми маємо можливість придбати їм все, що вони хочуть, але ми цього не робимо, вони не сидять в інтернеті

Вони займаються, ходять на гуртки. Катеринка ходить на карате, на танці та на малювання. Дмитрик на футбол і баскетбол. А ще він проходить курс юного архітектора. І школа. Тобто в телефонах вони, слава Богу, ще не сидять.

– А як діти реагують на таку заборону? Вони не кажуть, що в усіх їхніх друзів є телефони, а в них немає?

– Ні, вони нічого не кажуть. Вони нещодавно сказали, що їм треба оновити велосипеди. Я кажу: "Добре, я приїжджаю та їдемо купувати нові велосипеди". Нема питань. Все що за спорт, для здоров'я, для розвитку - я тільки за. Ну і звичайно в них великі мрії. Вони люблять дуже мандрувати. Вони кажуть, що хочуть в Діснейленд, в Париж, ще мріють про поїздку до Санта-Клауса.

– Свого часу ви ділилися, що між вашою старшою донькою від першого шлюбу та вашим чоловіком виникали певні конфлікти. Вам вдалося знайти компроміс в цій ситуації?

– Ну, річ у тому, що у тинейджерів непрості в усіх характери, тому що в них протест майже в всьому. Зараз Оленці скоро буде 18 років, вона доросла дівчина. І, слава Богу, стосунки нормалізували. Але вона не знаходиться в Болгарії, вона живе окремо в Німеччині. І про це питання навіть не йдеться.

Бужинська з дітьми та чоловіком (скріншот)

– Як ваш чоловік ставиться до ваших гастролей? Ви виступаєте разом з Михайлом Грицканом. Чи не ревнує він до нього?

– У нас все добре. Просто він не публічна людина, він не має бажання. До Михайла він ставиться добре, з повагою. І дякує Михайлу за те, що під час війни в Україні я більш-менш в безпеці. Тому що Михайло за мною придивляється. Я в теплі, я нагодована, я під захистом. Я не одна, з колективом. Тим більше, що Михайло організатор майже всіх наших концертів.

Дімітар знайомий з Михайлом. Казав: "Нормальний мужик, все добре, все, можна співпрацювати, класний тандем". Ми зробили аж сім дуетів, сім спільних пісень. В нас дуже плідна творчість.

І вже 20 жовтня, у Києві, в Палаці Україна, о 18:00 всіх чекаємо на нашому великому благодійному концерті. Ми дали з Михайлом понад 250 благодійних концертів, ми збираємо кошти, допомагаємо. І виступаємо іноді в місцях, про які навіть не можна казати в пресі. Тому що заборонено. Але ми зі своїм народом, ми разом із ЗСУ і творчістю, культурний фронт наш, ми намагаємось наблизити перемогу і домовились співати разом до переможного концерту.

Звичайно, що чоловік не дуже радіє. Тому що треба думати про своє життя, я мама трьох дітей. Ми виступали в Харкові, в Одесі, в Дніпрі, в Кременчуці, в бомбосховищах. І дрон кружляв 9 годин над нами. І він каже: "Знав, що одружувався зі співачкою, я тебе стримати не можу. Хочеш - їдь".

– На жаль є певні артисти, такі як зрадниця Таїсія Повалій. Вона перейшла на бік агресора, поширює кремлівські фейки. Що ви про неї думаєте?

– Ну, таланту в неї не відняти, але коментувати її вчинки як людини, я думаю, що мені нема сенсу. Тому що моя думка співпадає з думкою нашого народу.

Я просто казала, що Ані Лорак - це моя землячка. Ми разом з Чернівців, там є така "Алея слави" біля Оперного театру. Де зірки Софії Ротару, Іво Бобула, всіх наших артистів. І зірку Ані Лорак люди розбили. Що мені казати, коментувати? Народ це вирішує сам.

Бужинська розповіла про життя в умовах війни (фото надане співачкою)

– Чи писав вам хтось з РФ у 2014 році або ж на початку повномасштабної війни?

– Ну, в мене друзів таких прям не було, але ці знайомі, які були ще дуже давно, до 2014 року, я перестала з ними принципово спілкуватись. Принципово. А деякі люди, які просто могли у Facebook написати, то був один чоловік, він написав: "Мені соромно, що я росіянин, Катерино, вибач, мені соромно, що в мене російський паспорт".

А з артистами російськими я перестала спілкуватись у 2014 році, я стала волонтером, я почала проводити міжнародні соціальні проекти, я стала президентом благодійного фонду "Чисті серця". Тоді я вже співала пісню "Солдат України".

А ще, в 2001 році на фестивалі в Сан-Ремо, мені запропонували виконати пісню російською мовою. На що я відповіла, що не маю права цього робити, адже приїхала з України. Я набралася сміливості. І сказала: "Або я співаю "О, моя святая Україна", або я їду додому". І вони мені дозволили.

– Щодо ваших виступів. Ви співаєте наживо, чи є у вас якісь секрети підготовки до концертів?

– Для мене, як і для більшості артистів, важливо якісно поїсти. Важливо їсти білок: рибу чи м'ясо, але без солі та перцю. Але не пізніше аніж за дві години до концерту. Обов'язково перед концертом я розігріваюся. А взагалі для нас дуже важливий нас психоемоційний стан.

– На початку повномасштабної війни вам було важко співати?

– В перший день я була в Києві, побачила на власні очі, як в будинок прилетів уламок ракети. Будинок загорівся, я дуже сильно злякалася. Чомусь здавалося, що я така смілива, але ні. І поки я добиралася до Болгарії, не могла їсти та пити. І коли чоловік мене зустрів на кордоні, ми викликали "швидку", мені вкололи ліки. В мене був дуже сильний спазм від страху, раніше такого не траплялося.

Я не могла співати десь два місяці. І коли мої колеги співали, то думала: Боже, які вони сильні люди. Але вони, мабуть, не бачили те, що бачила я. І пісня "Сила кохання", яка була написана вже після повномасштабного вторгнення, вона мене врятувала. З цією піснею я повернулася на сцену, почала виступати, збирати на ЗСУ.

– Хтось з ваших рідних зараз на фронті?

– Мій рідний брат Олег, спортивний журналіст, пішов на фронт. Він ніколи до цього не тримав в руках зброю. І пішов добровольцем. Для його бригади, 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", я почала збирати гроші.

– Як змінилися ваші виступи, підготовка до них, після 24 лютого 2022 року?

– Раніше, зі мною завжди їздила велика команда. В мене було п'ять музикантів, звукорежисери, балет, дівчина, яка робила мені зачіску і макіяж. Коли ми почали їздити (з Михайлом Грицканом), тільки два артисти й звукорежисер, ми іноді співали в таких умовах, де краще співати просто без мікрофона. Чесно, ми вже не боїмося нічого, в плані апаратури. Ми на такому поганому звуці, бувало, за кордоном співали, це для нас великий досвід.

В Україні, коли вимикали світло, ми співали в повній темряві. Майже дві години, люди сиділи до кінця, вони підспівували. І це такий був досвід!

– Ви дуже рідко потрапляєте у медійні скандали. Чи не було у вас бажання "хайпонути"?

– Є одна журналістка, вона скандальна, і вона мені каже: "Зробімо такий хід, мовляв, у вас з Михайлом Грицканом роман?". А я думаю: а як наші половинки?... Я порадилась з Михайлом, а він каже: "Нам не потрібні такі скандали".

Відома артистка висловилася про Потапа та Повалій (фото надане співачкою)

– До речі, що ви думаєте про скандали навколо відомих артистів (Потап, Олег Винник, Влад Яма і так далі), які нині перебувають за кордоном, поки ваш брат воює на фронті. Як ви до цього ставитеся?

– Я не коментую, не реагую, тому що я роблю свою справу. І я відповідаю за себе і за свою сім'ю. Звичайно, я цього не підтримую. Але я не хочу піаритися на комусь. Я роблю свою справу і відповідаю за себе.

– Катерино, вам 45 років, у вас троє дітей і ви маєте чудовий вигляд. У чому секрет вашої фігури?

– Хочу дуже подякувати своїм батькам за чудову генетику. Але раніше я могла їсти солодке на ніч, і я не поправлялася. А зараз я вже майже рік не вживаю цукор, хліб, всі такі вироби. Ніякому борошну зовсім. Завдяки терапії Маєра, яку я пройшла у січні, я скинула 4 кілограми, але для мене це достатньо, тому що я ніколи не була повною. Ну, можливо, тільки під час вагітності. В принципі, я вже 20 років майже в одній вазі. Я не палю, не зловживаю, достатньо багато працюю.

Коли я виходжу зі сцени, в мене мокре просто все, навіть волосся. Тобто я багато віддаю енергії. І, мабуть, це і не дає набирати вагу.

– Зараз дуже популярні пластичні операції, "уколи краси", процедури у косметологів. Як ви до цього ставитеся?

– Колись, років 20 тому, про це ніхто не знав. І пересічна жінка нічого не могла собі дозволити. Коли 20 років тому в зірок були вініри, нарощене волосся, ін'єкції, ну мені тоді ще було рано, але я знаю, хто їх робив. А зараз це роблять усі. Усі, хто може собі трошечки виділити кошти на це. Тому цим вже нікого не здивуєш.

Дівчата є такі "тюнінговані" зараз, що зірки естради просто поруч не стоять. І я завжди вважаю, що якщо щось робити, то треба робити, по-перше, з розумом, щоб не нашкодити здоров'ю. По-друге, треба старатися робити це ювелірно і не експериментувати з людьми, які не мають вищої медичної освіти.

Тобто, звичайно, треба підтримувати свою шкіру, тургор, але якщо ви будете займатися спортом, якісно харчуватися, якщо ви будете жити в любові, якщо ви будете мати улюблену роботу, йти у світ з добром, то, "заломів" не буде. Але, звичайно, якісь ін'єкції трошечки, з розумом, вони не завадять, нічого поганого в цьому нема. І це ні для кого зараз не секрет.

– У вас дуже ефектні образи. Можливо, у вас є власний стиліст або ж ви збираєте "луки" самостійно?

– Я 20 років роблю це самостійно. Останні років 6 співпрацюю з українськими дизайнерами. Все, що ви на мені бачите, це все український одяг. У мене немає принципово нічого від іноземних виробників, все від українських брендів.

Багато мені хейтили, писали: "Катерино, війна, а ви в таких розкішних сукнях!". Я хочу сказати, що мені дарують сукні. Я не купую ці сукні, а рекламую, в мені бачать модель. Я вважаю, що українки попри війну, повинні все одно бути найкращими жінками.

І на концертах я кажу: "Дівчата, не залишайте найкраще на завтра, ми зараз не знаємо, що буде завтра. Вдягайте найкращу сукню, робіть макіяж, любіть, кохайте, ідіть, підкорюйте світ". Так, ми зараз, всі українці, живемо одним днем. І ми звикли до повітряних тривог. На жаль, ми звикаємо до війни. Це страшно.

Бужинська зізналася, як змінилися її доходи під час війни (фото надане співачкою)

– А чи можете ви пригадати вчинок, яким дуже пишаєтесь?

– Можна сказати, що не пишаюсь, але, можливо, це був плюсик в карму. У мене була одна дівчинка, дуже талановита вокалістка, це було давно, до війни. І вона дуже хотіла навчатись в одному престижному університеті в Києві. І для себе я б ніколи не пішла просити, але я пішла просити за неї. І я вмовила ректора її взяти безкоштовно. І для цієї дитини, Боже, це було таке щастя. Це був для неї такий шанс в житті.

– А як змінилися ваші заробітки під час повномасштабної війни?

– Звісно, вони змінилися і стали набагато меншими. Це очікувано, тому що війна, тому що люди економлять, тому що люди не розуміють, як жити завтра, чим годувати дітей. Важко всім. Але, дякуючи, наприклад, українським брендам, мені і всім моїм дітям є що вдягнути. І ми вже на одязі можемо економити.

На піснях економити не будеш, тому що ми робимо аранжування в найкращих студіях, а там ціни не змінились. Якщо ти купуєш хіт, там ціни не змінились, а може стали і більшими. Тому більшість заробітків моїх, особистих, йде на творчість.

Я там можу трошечки відкласти на відпочинок для сім'ї, але 80% йде на творчість, на розвиток, на нові пісні. От, наприклад, зараз. Палац Україна, оренда - навіть страшно сказати, скільки! Апаратура, світло, балет, костюми, підготовка. Це космічно дорого. І я не знаю, чому це не робиться в нашій державі, чому не роблять знижку для народних артистів?