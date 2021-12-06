UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Список самых популярных фильмов на Netflix прямо сейчас: что смотрят в мире и в Украине

Автор: Дмитрий Войналович

Долгими зимними вечерами многие стремятся посмотреть какой-то интересный фильм или сериал. Но часто возникает вопрос: что же такое интересное и увлекательное взглянуть сейчас, и при этом, так сказать, быть в тренде?

Styler собрал специально для вас топ самых популярных художественных (и не только) фильмов на Netflix, которые смотрят сегодня миллионы людей во всем мире.

Возглавляет топ-10 американский комедийный боевик режиссера и сценариста Роусона Маршалла Тербера "Красное сообщение "(Red Notice), главные роли в котором сыграли Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.


На втором месте - драма "Власть пса" (The Power of the Dog), где сыграли Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст.

В топ-3 также входит французская комедия "Инструкция по воспитанию мажоров" (Spoiled Brats). Это легкая картина о том, как отец-миллиардер решает проучить своих избалованных детей и приучить их к труду.

Также в рейтинг самых популярных фильмов сегодня входят:

  • семейная комедия "Компания на праздники" (Single All the Way)
  • рождественский ромком "Замок на Рождество" ( A Castle for Christmas)
  • фильм ужасов "Только правда" (The Whole Truth)
  • фантастический фильм "Мальчик по имени Рождество" (A Boy Called Christmas)
  • анимационная лента "Зеленый змей" (The Green Snake)
  • фильм 1943 года "В тесноте, да не в обиде "(The More the Merrier)
  • документальная картина "14 вершин: ничего невозможного" (14 Peaks: Nothing Is Impossible)

"Замок на Рождество".

Главные роли в ленте сыграли Брук Шилдс, Кэри Элвес и Ли Росс.

По сюжету картины популярная писательница, чтобы избежать скандала, отправляется в Шотландию, где влюбляется в замок и сталкивается с его владельцем, сварливым герцогом.

При создании этого рейтинга были использованы актуальные данные онлайн-ресурса FlixPatrol.

Читайте также о том, почему "абсурдный" фильм с Уиллемом Дефо бьет рекорды в чартах сегодня, хотя лента вышла еще 15 лет назад.

Ранее мы писали, что Netflix снизил стоимость подписки в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыNetflix