Список самых популярных фильмов на Netflix прямо сейчас: что смотрят в мире и в Украине

Возглавляет топ-10 американский комедийный боевик режиссера и сценариста Роусона Маршалла Тербера "Красное сообщение "(Red Notice), главные роли в котором сыграли Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.



На втором месте - драма "Власть пса" (The Power of the Dog), где сыграли Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст.

В топ-3 также входит французская комедия "Инструкция по воспитанию мажоров" (Spoiled Brats). Это легкая картина о том, как отец-миллиардер решает проучить своих избалованных детей и приучить их к труду.

Также в рейтинг самых популярных фильмов сегодня входят:

семейная комедия "Компания на праздники" (Single All the Way)

рождественский ромком "Замок на Рождество" ( A Castle for Christmas)

фильм ужасов "Только правда" (The Whole Truth)

фантастический фильм "Мальчик по имени Рождество" (A Boy Called Christmas)

анимационная лента "Зеленый змей" (The Green Snake)

фильм 1943 года "В тесноте, да не в обиде "(The More the Merrier)

документальная картина "14 вершин: ничего невозможного" (14 Peaks: Nothing Is Impossible)

"Замок на Рождество".

Главные роли в ленте сыграли Брук Шилдс, Кэри Элвес и Ли Росс.

По сюжету картины популярная писательница, чтобы избежать скандала, отправляется в Шотландию, где влюбляется в замок и сталкивается с его владельцем, сварливым герцогом.

При создании этого рейтинга были использованы актуальные данные онлайн-ресурса FlixPatrol.