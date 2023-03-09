Не спиш - не худнеш: скільки годин сну потрібно для втрати ваги

Не секрет, що для втрати ваги потрібно створити дефіцит калорій, стежити за водним балансом і додати фізичні навантаження. Крім того, не варто забувати про сон, адже він відіграє далеко не останню роль у процесі схуднення.
Скільки потрібно спати, щоб ефективно худнути, розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook.
Під час схуднення людина може втрачати зайві кілограми двома способами: спалюючи жир і спалюючи м'язи. За словами експерта, м'язи додають тілу рельєфності та естетичності, тому їх потрібно зберігати, а жир - спалювати.
У 2018 році вчені вирішили дослідити зв'язок між сном і втратою зайвих кілограмів. Для цього вони відібрали 36 людей із надмірною вагою та поділили на 2 групи. Для всіх створили дефіцит калорій, проте відмінність між групами полягала в кількості годин сну на добу.
Одна з них спала на півтори години менше, ніж звикла, протягом 5 днів на тиждень. В інші два дні вони могли "наздогнати" недоспане. Таким чином ця група мала дефіцит добової норми сну. Інша ж група спала повноцінних 7-8 годин.
За допомогою спеціальних приладів, науковці вимірювали, що спалюється в учасників експерименту під час схуднення - вуглеводи чи м'язи. У результаті виявили, що в тих, хто спав меншу кількість годин "згорало" менше жиру, а натомість більше м'язів.
Важливо зазначити, що без фізичних навантажень обидві групи втрачали м'язову масу. Проте перша втратила її аж на 39%, тоді як друга - лише на 17.
Недосипання при схудненні негативно позначається на м'язах, а також робить людину більш голодною, ніж вона є у звичайному бадьорому стані. Таким чином організм хоче заповнити прогалини в енергії шляхом додаткових калорій.
Для ефективного та здорового схуднення треба створити дефіцит калорій до 25%, споживати білок на рівні 1,5 грама на кілограм маси тіла, виконувати силові вправи та висипатись.
У середньому людина повинна спати третину доби, тобто 7-8 годин. І якщо ви нехтуєте цим у будні та сподіваєтеся "наздогнати" на вихідних, то так людський організм не функціонує.
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