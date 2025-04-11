Спідниця міні та високі чоботи: дружина Решетніка показала стильний "лук" на весну

Який образ обрала Христина Решетнік

Багатодітна мама може похвалитися витонченою фігурою, яку вона підкреслила за допомогою стильного образу.



Дружина Решетніка задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Для прогулянки Києвом вона вибрала светр з коротким рукавом сірого відтінку, чорну спідницю міні, напівпрозорі капронові колготки та високі чоботи.



Лук Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стильний весняний образ дружина Решетніка доповнила чорною шкіряною курткою і брендовою сумкою. Також завершували образ сонцезахисні окуляри та непомітні прикраси.



Христина Решетнік показала модний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Скільки коштує "лук" Христини Решетник

Зазначимо, що багатодітна мама обрала для повсякденного образу светр з коротким рукавом від бренду Prada. Його вартість на одному з сайтів - 15 700 гонконзьких доларів (приблизно 83 тисячі гривень).



Светр Prada як у Христини Решетнік (фото: prada.com)

Також дружина телеведучого "засвітила" сумку бренду Louis Vuitton. Вартість схожої моделі на одному з сайтів - близько 122 тисяч гривень. А у Христини Решетнік, судячи з усього, модель зі старої колекції.



Сумка Louis Vuitton (фото: louisvuitton.com)

Високі чоботи, які схожі на такі ж, як у Христини Решетник, можна придбати в магазинах українських брендів. Ціна на них стартує від 4-5 тисяч гривень.

Як носити мініспідницю з високими чобітьми

Монохромний образ

Образи в одній колірній гамі візуально витягують силует - особливо крутий вигляд має total black або нейтральні тони (беж, сірий, білий). Це допомагає не дробити фігуру і робить образ більш витонченим.

Гра на контрастах

Шкіряна спідниця + замшеві чоботи - класний контраст фактур.

Щільні матеріали внизу + легкий верх (наприклад, шифонова блуза) = модна гра текстур.

Багатошарові образи

Додайте плащ, тренч, жакет або довге пальто - вони створять вертикаль і додадуть драматичності. Особливо актуальні зараз тренчі з поясом, який підкреслює талію.



Христина Решетнік показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)