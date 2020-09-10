Не спешите доставать пуховики: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается сухая и солнечная во всех областях страны. Температура воздуха местами будет не очень высокая, но вполне комфортная. До конца текущей недели синоптики спрогнозировали теплые дни, без осадков.

Погода в пятницу, 11 сентября, ожидается сухая и солнечная. Жарко будет только на юге страны, ночью +14 +17 градусов, днем от +25 до +28 градусов. На востоке небольшая облачность, ночью +12 +14, днем от +23 до +27 градусов. В центре, на севере и в западных областях прохладно, но сухо. Ночью от +8 до +13 градусов, днем от +19 до +23 градусов, в Закарпатье до +28.

В Киеве 11 сентября сухая и облачная погода, ночью +11 +13 градусов, днем прогреется до +20 +22 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 11 сентября

В субботу, 12 сентября, погода будет чудесной и ясной по всей Украине. Осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +8 +11 градусов, только на юге до +13 +15 градусов. Днем в большинстве регионов ожидается от +21 до +24 градусов, местами до +25 градусов. В южных областях от +25 до +29 градусов.

В Киеве 12 сентября синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Ночью +9 +11 градусов, днем столбики термометров покажут +21 +23 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 12 сентября

В воскресенье, 13 сентября, температура воздуха снова пойдет вверх и в большинстве областей потеплеет. Погода будет ясной и солнечной во всех регионах. Ночью в центре и на востоке ожидается от +6 до +11 градусов, днем +24 +26 градусов, местами до +28 градусов. На юге ночью +11 +15 градусов, днем до +27 +29 градусов. В восточных и западных областях в ночные часы ожидается +9 +12 градусов, днем воздух прогреется до +22 +26 градусов.

В Киеве 13 сентября будет солнечно и тепло. Ночью +9 +11 градусов, днем столбики термометров покажут +24 +26 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 13 сентября

Начало следующей недели, по прогнозу синоптиков, будет теплым и солнечным. 14-15 сентября в Украине возможна переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +9 +14 градусов, на юге до +16 градусов. Днем в большинстве областей +22 +24 градуса, на западе до +25 градусов, на юге до +27 градусов.

В Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью +12 +14 градусов, днем прогреется до +22 +24 градусов.

Карты погоды в Украине на 14-15 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам дали прогноз погоды на осень и рассказали, когда ожидать бабье лето.