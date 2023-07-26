Спека - це ідеальні умови. Лікарі попередили про смертельну інфекцію, від якої двоїться в очах

Літо - дуже сприятлива пора для розвитку дуже небезпечної інфекції. Йдеться про ботулізм.

Що потрібно знати про ботулізм влітку

Саме влітку спека створює ідеальні умови для поширення збудників, які викликають кишкові інфекції. Одну з найбільших загроз може становити ботулізм.

Ботулізм виникає через токсин, який вражає нерви організму, утруднює дихання і може призвести до паралічу м'язів і навіть смерті.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування, це м'ясо, риба, рідше - овочі. Потенційно небезпечними є всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, які транспортувалися або зберігалися неналежним чином.

Зверніть увагу, що навіть консерви, в яких все гаразд із терміном придатності та виглядом, можуть бути заражені: ботулізм не можна визначити за кольором чи смаком, адже мікроорганізм, що викликає хворобу, не псує продукти.

Також, ботулізм може виникнути, якщо з'їсти в'ялену чи копчену рибу та будь-які вироби з м'яса (ковбаса, шинка тощо).

Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються випадки хвороби після вживання продуктів, що виробляються в промислових умовах.

Це відбувається у разі недотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки або зберігання продукту.

Симптоми ботулізму

При харчовому ботулізмі симптоми зазвичай починаються через 18-36 годин після вживання зараженої їжі. Без лікування ботулізм згодом викликає параліч і може призвести до смерті.

Ознаками інфекції є - болючість при ковтанні, двоїння в очах, слабкість у м'язах шиї.