Жара - это идеальные условия. Врачи предупредили о смертельной инфекции, от которой двоится в глазах

Лето - очень благоприятная пора для развития очень опасной инфекции. Речь идет о ботулизме.

Что нужно знать о ботулизме летом

Именно летом жара создает идеальные условия для распространения возбудителей, вызывающих кишечные инфекции. Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм.

Ботулизм возникает из-за токсина, который поражает нервы организма, затрудняет дыхание и может привести к параличу мышц и даже смерти.

Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования, это мясо, рыба, реже - овощи. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом.

Обратите внимание, что даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности и видом, могут быть заражены: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, ведь микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты.

Также, ботулизм может возникнуть, если съесть вяленую или копченую рыбу и любые изделия из мяса (колбаса, ветчина и т.д.).

Чаще всего причиной ботулизма становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления, однако регистрируются случаи болезни после употребления продуктов производимых в промышленных условиях.

Это происходит в случае несоблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта.

Симптомы ботулизма

При пищевом ботулизме симптомы обычно начинаются через 18–36 часов после употребления зараженной пищи. Без лечения ботулизм со временем вызывает паралич и может привести к смерти.

Признаками инфекции является - болезненность при глотании, двоение в глазах, слабость в мышцах шеи.