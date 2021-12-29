Как спасти животное от последствий фейерверков: советы от ветеринаров

"Каждый год во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может скрыться от хозяина или даже попасть под автомобиль", – прокомментировала Наталья Мазур.

Специалисты утверждают, что подготовить животное к подобному стрессу невозможно, внезапного взрыва может испугаться даже дрессированная собака.

Не забывайте, что пиротехника также смертельно опасна для птиц, которые вследствие шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.

Советы от специалистов

во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений;

по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше;

не отпускайте собачку из поводка. Даже если он испугался взрыва – держите его крепко, попробуйте обнять и успокоить;

заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие успокаивающие препараты подходят вашему любимцу.

Если вы видите, что при вас запускают петарды или пиротехнику - сделайте замечание нарушителям.