Как спасти пересоленное блюдо: проверенные способы

Разбавьте блюдо водой

Так, в пересоленное блюдо добавьте сначала 2-4 ст. л. воды, доведите до кипения и попробуйте. При необходимости добавьте еще немного воды, вскипятите и попробуйте снова.

Этот способ идеально подойдет для улучшения вкуса соусов и подлив ко вторым блюдам.

Отмечается, что пересоленный суп спасать таким способом не стоит, ведь от воды он станет мутным и потеряет вкус.

Промойте водой

Если вы пересолили овощи или макароны, то можно промыть водой и снова повести до кипения. Также нужно дать постоять несколько минут, пока вода не впитает излишки соли из продуктов.

Добавьте сладкое

Сахар, мед, сладкие овощи помогут убрать лишнюю соль в соусах или супе. Однако, их стоит добавлять понемногу.

Добавьте сливочное

В частности, жирные сливки, сметана, кокосовое молоко или авокадо прекрасно сбалансируют пересоленный вкус гуляша, супа или соуса. Они его сделают более мягким.

Также в зависимости от блюда можно добавить к нему на вкус ложку сметаны. А вот пересоленное мясо или рыбу можно залить сметанным соусом, довести до кипения и немного потушить.

Разбавьте блюдо

В пересоленный фарш можно добавить тертый сыр картофель, лук, кабачок, морковь или отварной рис.

А вот в блюда из мяса или рыбы можно добавить сырые овощи и тушить. В результате получится и основное блюдо, и овощной гарнир.

Переработайте пересоленные продукты

Если вы пересолили мясо или рыбу, то из них можно приготовить вкусную сытную начинку для пирога. Нужно добавить лишь дополнительные ингредиенты (овощи, крупы).

Кроме того, пересоленные овощи можно переработать в пюре.

Дополните гарниром

Если пересоленное основное блюдо уже нельзя спасти, то подайте блюдо с кашей из круп, несоленым пюре или тушенными без соли овощами.

В результате все вместе получится более гармоничным на вкус.

Также к пересоленному блюду можно добавить игристое вино или шампанское. Они нейтрализуют соленый вкус.