Спасибо за защиту: молодой боец ВСУ пошел на фронт вслед за братом

Военный ВСУ Сергей, которому сейчас 21 год, пошел в армию, когда ему еще было 18 лет. После мобилизации своего старшего брата, парень сказал маме, что последует за ним. Об этом молодой человек рассказал на видео, которое опубликовано в группе фонда "Повернись живим".

Парень из города Стрый, который находиться во Львовской области. По его слова, он решил пойти в армию, когда ему было только 16 лет. После того, как его старшего брата забрали, он сказал матери, что тоже пойдет служить.

Он закончил училище он отправился в армию. При этом его мама была против этого, но в итоге поддержала сына.

Боец ВСУ пошел на войну вслед за братом (видео: facebook.com/pg/backandalive)

Он рассказал, что о войне все уже забыли. Он отметил что воюет за Украину. По его словам, украинский народ должен объединится и перестать думать только за себя. Украинцы должны начать думать про общую цель.

Пользователи сети также прокомментировали слова солдата.

Герой наш! Никто вас не забыл и не забудет. Вы рискуете дорогим, своей жизнью, ради Украины, нас. Вы свои молодые годы тратите на войне, извините нас. Низкий вам поклон, нашим защитникам. Божией благодати вам, нашим храбрым воинам. Благодарность вашим родителям за таких воспитанных детей;

Пусть Бог тебя хранит и защищает. Пусть твои родители дождутся тебя;

Не забыли и никогда не забудем! Спасибо за защиту!

Не забыли вас, душа болит каждый день. Люди просто привыкли жить с войной и им стало безразлично;

Спасибо за мужество и зрелость души;

Пусть Бог защищает тебя;

Мое солнышко, о вас никто не забывает. В церквях молятся за вас. Благодаря вам мы можем Пасху встречать в тишине и спокойствии.

Напомним, что украинки трогательно поздравили воинов на передовой. На Пасху для военных женщины приготовили 600 пасок.

Ранее сообщалось, что за огонь на Пасху оккупанты крепко получили по зубам.