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Спасибо, что хоть жива осталась: в Харькове девушка отравилась арбузом (фото)

Харьков, Понедельник 27 июля 2020 19:32
Спасибо, что хоть жива осталась: в Харькове девушка отравилась арбузом (фото)
В Харькове продают отравные арбузы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Харькове продают арбузы, опасные для здоровья

В Харькове в одной из сезонных палаток продают отравные арбузы. В результате употребления арбузов, которые продаются без лицензии и сертификатов качества, у харьковчанки случилась мощная аллергическая реакция. Такие же симптомы наблюдаются у всей ее семьи. Подробности пострадавшая рассказала в комментарии STYLER.

Как сообщается в сообществе "Просто Харьков" в Instagram, девушка приобрела арбуз в овощной палатке на остановке "Салют" в районе Одесской, около магазина "Ева". С момента употребления арбуза до аллергической реакции прошло около 12 часов. При этом пострадали все члены семьи, евшие ягоду.

Спасибо, что хоть жива осталась: в Харькове девушка отравилась арбузом (фото)

В Харькове продают отравные арбузы (скриншот: instagram.com/just.kharkov)

"Я купила арбуз вчера днем, поставила в холодильник и вечером решила впервые за лето попробовать вместе с семьей. Я съела больше остальных, но потом больше ничего не ела. Утром у меня начался сильный зуд, крапивница, сыпь просто везде. Чувствую себя ужасно, недавно позвонила доктору, чтобы назначил мне лекарства. Уже купила – мазь и антигистаминное. Так, поедание сомнительного арбуза "влетело мне в копеечку". Спасибо, что хоть жива осталась", - рассказывает девушка в комментарии STYLER.

Также девушка добавила, что сыпь у нее не только в области грудной клетки, но на лице, шее, и даже спине.

Также девушка предостерегла всех, кто хочет полакомиться главной летней ягодой, приобретать их только в лотках, где есть сертификаты качества от производителей. Часто в погоне за высоким весом и быстрым ростом производители прибегают к использованию различных добавок, которые при высокой концентрации могут быть опасны для здоровья. Ранее мы рассказывали, что в супермаркетах, как правило, поставщики имеют сертификаты качества, поэтому приобретать лучше именно там, если вы не знаете проверенные магазины.

Напомним, что ранее врачи рассказали, кому запрещено есть арбузы.

Также мы писали, что много ягод и фруктов может быть очень опасно для здоровья.

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