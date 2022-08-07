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Для порятунку є всього кілька годин: лікар швидкої допомоги назвала приховані ознаки інсульту

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Неділя 07 серпня 2022 15:40
Для порятунку є всього кілька годин: лікар швидкої допомоги назвала приховані ознаки інсульту Фото: Лікарі назвали неочевидні ознаки інсульту (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Лікар відділення невідкладної допомоги розповіла, які неочевидні симптоми можуть бути при інсульті. Вона пояснила, що на порятунок життя і здоров'я у таких пацієнтів є всього кілька годин і від швидкої реакції може залежати життя близької людини.

Про це розповіли в Eatthis.

"Існує два типи інсульту, і обидва вони викликають одну і ту ж проблему - брак кровотоку в мозку. Ви найчастіше чуєте про ішемічний інсульт, який являє собою закупорку судин в головному мозку", - говорить доктор медицини та лікар відділення невідкладної допомоги Крістін Перрі.

Однак є й інший вид інсульту - геморагічний, при якому відбувається розрив кровоносних судин в головному мозку. При такому інсульті відсутність кровотоку пошкоджує тканини головного мозку і це може привести до зміни способу життя, інвалідності та навіть смерті.

У інсульту, за словами доктора Перрі, є багато попереджувальних ознак і дуже важливо їх вчасно ідентифікувати.

"Симптоми інсульту бувають найрізноманітнішими. Ви можете відчути що завгодно, від запаморочення до зміни зору, слабкість в обличчі, руках або ногах, оніміння в тілі та труднощі в спілкуванні або розмові з іншими", - підкреслила фахівець.

Вона закликала не ігнорувати симптоми інсульту і звертатися за допомогою якомога швидше.

"Одна з речей, яку люди часто роблять, полягає в тому, що якщо їх симптоми зникають, вони залишаються вдома і вважають, що вони мали мініінсульт. У відділенні невідкладної допомоги завжди є кращий план, якщо ви підозрюєте інсульт. Це може врятувати вам життя", - зазначила Крістін Перрі.

Важливі ознаки інсульту

Оніміння і слабкість. За словами доктора медичних наук і доцента кафедри неврології Пенсільванського медичного університету Келлі А. Гумберта, оніміння тіла і слабкість в обличчі, руках або ногах можуть бути ознаками інсульту. Такі симптоми з'являються раптово.

"Люди в якийсь момент почуваються добре, а потім у них з'являються такі симптоми, як слабкість, оніміння, проблеми з вимовою або втрата зору", - підкреслив лікар.

Невиразна мова і труднощі при ходьбі. Координатор програми інсульту Морін Стулл рекомендує при підозрі на інсульт попросити повторити просту фразу. А ще звернути увагу на те, як звучить мова - невиразно, дивно, спотворено? Можливі скарги на те, що язик в роті став товстим або важко ковтати.

Ще одна ознака - раптова втрата рівноваги. Людина починає нахилятися в одну сторону або сильно хитатися при ходьбі.

Втрата зору. Раптове і сильне погіршення зору можуть бути передвісником інсульту.

"Короткочасні зміни зору в одному оці можуть бути ознакою наближення інсульту. Якщо тимчасова нечіткість або погіршення зору викликані інсультом, що наближається, у вас може бути всього кілька годин, щоб отримати невідкладну допомогу, перш ніж станеться інсульт", - пояснив доктор медичних наук Роберт С. Серготт.

Запам'ятайте це формулу

В Американської асоціації інсульту рекомендують запам'ятати просту формулу, яка допомагає ідентифікувати інсульт.

F - опущене обличчя, слабкість в особі

A - слабкість руки

S - труднощі з промовою

T - час дзвонити в невідкладну допомогу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які приховані ознаки можуть сигналізувати про проблеми з серцем.

А ще розповідали про те, що вчені назвали захворювання, які в три рази підвищує ризик інсульту у жінок.

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