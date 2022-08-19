Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг "Архитектор"

Маринченко также был капелланом, и ветераном АТО на Донбассе, защищал Донецкий аэропорт.

Киборг после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов снова отправился на фронт, где спасал жизни бойцов.

Олег Маринченко во время вручения награды "киборгам", защитникам ДАПа (фото: facebook.com/apolukhin)

"Погиб от прямого попадания российской мины большого калибра в блиндаж, где и находился и оказывал неотложную помощь раненым братьям по оружию. Положил свою душу ради спасения друзей своих. Погиб Героем", - рассказали в капелланской организации.

Также в публикации приводится цитата из Писания:

"Ибо когда живем - для Господа живем, и когда умираем - для Господа умираем. И живем ли, умираем ли - мы Господни!" Библия. Послание к римлянам 14:8.

Олег Маринченко "Архитектор", парамедик ВСУ (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Капелланы также призвали украинцев вспомнить в молитвах семью Олега Маринченко, отважного защитника, который на передовой как парамедик лечил раны бойцов, и как священник оказывал духовную поддержку.

Олег Маринченко "Архитектор", парамедик, капеллан и ветеран АТО "киборг" (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Как рассказал в сети Андрей Полухин, "Архитектор" погиб под Херсоном от "прилета" в блиндаж, где оказывал медицинскую помощь.

"Эта мина задела и мое сердце... Мы братья 17 лет. Олег первым обнял меня в церкви, когда я туда только пришел. Он был мне наставником во время моих капелланских поездок. Он был старшим дьяконом моей родной церкви. Дважды находился в Донецком аэропорту. Когда я заехал в новый терминал - он показал мне, как и чем оказывать медицинскую помощь. Это были мои первые курсы по тактической медицине", - пишет он в Facebook.

Андрей Полухин и Олег Маринченко в Донецком аэропорту (фото: facebook.com/apolukhin)

Парамедик и капеллан, "киборг" Олег Маринченко (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Олег Маринченко "Архитектор" во время защиты Донецкого аэропорта в 2014 году (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

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