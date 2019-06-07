Людей эвакуируют: от небывалого наводнения пострадала Одесская область (видео)

Небывалое наводнение, к которому привели сильные и продолжительные ливни, в Одесской области достигло угрожающих масштабов. Спасатели ГСЧС откачивают воду с домохозяйств и эвакуируют жителей в деревнях в Подольском районе. Фото опубликовали на Facebook-странице ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 6 июня, от наводнения пострадало село Любомировка. Из-за обильных дождей произошел перелив воды через дамбы в ставках. Были подтоплены дома местных жителей.

Наводнение под Одессой (фото: facebook.com/DSNSODE)

На месте работали 15 спасателей, пожарная техника и мотопомпы, с помощью которых была откачана вода.

За помощью ГСЧС обратились и жители города Подольск, села Александровка и города Ананьев одноименного района.

Наводнение под Одессой (фото: facebook.com/DSNSODE)

Также в пресс-службе национальной полиции сообщили о том, что между селами Любомирка и Гонорат было затоплено дорогу, а также существовала реальная угроза прорыва дамбы.

"Ночью полицейскими совместно с работниками ГСЧС было эвакуировано двух женщин, дома которых затопило", - рассказал начальник Подольского отдела полиции Николай Пищанский.

Наводнение под Одессой (видео: od.npu.gov.ua)

К слову, недавно стало известно о гибели жительницы Львовщины от удара молнии.

Напомним, в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.

Также мы сообщали, что Каменец-Подольский ушел под воду. Люди ходили по колено в воде, а автомобили были затоплены практически по лобовое стекло.