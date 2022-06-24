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Спасатели Днепропетровской области получили бронежилеты и каски от "Метинвеста"

Фото: спасатели Днепропетровской области получили бронежилеты и каски от "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Олимпийский спортсмен Денис Силантьев передал спасателям Днепропетровской области бронежилеты и каски от "Метинвеста".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работники ГСЧС Днепропетровской области получили бронежилеты и каски. Закупили броню за границей, а вот сами жилеты - сшили уже в Украине.

15" броников "и столько же касок передал спасателям генеральный директор компании" Метинвест " Юрий Рыженков: эти защитные комплекты распределят по нескольким спасательным частям.

В целом же компании группы "Метинвест" передали защитникам Украины около 100 тысяч средств индивидуальной защиты.

"Спасатели - первые, кто приезжает на место поражения, они достают людей из-под завалов. И очень часто происходят повторные обстрелы тех городов, куда выехали спасатели. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы у них было достойное защитное снаряжение", - рассказал Рыженков.

Снаряжение искали специальное - такое, чтобы было как можно легче, потому что пожарные и без того носят на себе амуницию немалого веса, объясняют волонтеры.

"На спасителях, кроме бронежилетов, очень много другого необходимого снаряжения. Для того, чтобы быстро перемещаться, чтобы успеть помочь людям и сохранить собственную жизнь, они должны быть очень мобильными. Поэтому мы передаем им именно такие, очень легкие бронежилеты", - объясняет общественный деятель, волонтер, заслуженный мастер спорта Украины, призер Олимпийских игр Денис Силантьев.

Спасатели очень благодарны за помощь - ведь их работа предполагает постоянный риск.

"Я лично участвовал в ликвидации чрезвычайной ситуации по прилету ракеты. И, учитывая обстановку, которая была на данном событии, имея бронезащита - чувствуешь себя гораздо спокойнее", - признается заместитель начальника пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Днепропетровской обл. Александр Лымарь.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.

В конце мая Группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.

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Днепропетровская областьМетинвест