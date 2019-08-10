Спасать жизнь - мое задание: медсестра с Донбасса рассказала о "своей войне"

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Медсестра с передовой поделилась откровенной историей, как она попала на фронт

Медсестра Ирина Стеблюк откровенно рассказала о своей жизни и работе на Донбассе. Девушка работает в военно-медицинском клиническом центре Центрального региона. У нее ласковый и нежный позывной "Квиточка". Медику не хватило лишь одного месяца, чтобы исполнилось два года ее участия в войне на передовой. В ряды армии ее зачислили четыре года назад. Тогда Ирина работала медсестрой в одной из больниц Винницы. Об этом сообщает "Армия Inform".

Стеблюк решила заключить контракт с 59 мобильным госпиталем.

"Я практически сразу после призыва поехала в район проведения АТО. Сватово, Новоайдар, Счастье. Работала почти везде, где дислоцировался наш госпиталь. Было необычно, немного страшно, даже несмотря на то, что до этого у меня был значительный опыт работы в операционной. Необычной, конечно, была сама обстановка. Честно скажу, руки иногда тряслись, порой возникала растерянность, особенно в первые дни. В Новоайдаре были слышны взрывы, но, к счастью, на тот момент большой опасности не было. Помогали справляться люди, с которыми я работала. И врачи, и медсестры, и санитарочки - все высокопрофессиональные, мотивированные, отзывчивые. Я благодарна судьбе за то, что свела меня с такими замечательными людьми. С ними было не страшно. До сих пор почти со всеми общаюсь, со многими работаю", - рассказала Ирина.

Фото: Ирина Стеблюк (armyinform.com.ua)

Самая длинная операция при ротации Ирины Стеблюк продолжалась почти 12 часов: с 18:00 до 6:00. Однако усталость не чувствовалась совсем. По словам Ирины, она очень счастлива, что помогла спасти жизнь.

Фото: Самая долгая операция Ирины длилась 12 часов (armyinform.com.ua)

"Это действительно счастье, когда видишь, как встают ребята после тяжелых ранений, как они восстанавливаются. И ты понимаешь, что в этом есть доля и твоей работы, и твоей души. Я не считаю, что делала что-то геройское. Настоящие Герои - это те ребята, которые стояли на передовой. И наши врачи - тоже большие Герои, столько жизней вернули почти с того света. А я только помогала им", -призналась "Квиточка".

Ирина рассказала об истории, которая чрезвычайно тронула ее сердце, и которая не забудется никогда.

"В отделении хирургии, буквально забежав туда с операционной на пару минут, разговорилась как-то с одним из пациентов, он рассказал о своей семье. И так время от времени виделись и переговаривались с ним несколькими словами. И однажды, а это уже была поздняя осень, холодно, я делала отчет. И тут меня срочно вызывают, я бегу в приемное отделение. Вижу на улице машину, это собратья приехали за тем парнем. А он говорит: "Ира, я вам очень благодарен за поддержку" и достает из-за спины огромный ворох роз. Я запомню это на всю жизнь", - вспоминает Ирина.

Какмы ранее писали, старшей медсестре Дарье 22 года - и последние три года она помогает раненым бойцам на передовой. В военкомат девушка ушла сразу после Генического медучилища.

Кстати, мы писали о незрячем ветеране АТО, который на протезе принял участие в Марафоне морской пехоты в США.