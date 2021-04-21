Украина идет по трагическому пути: медик дал плохой прогноз по смертности от COVID-19

Врач-иммунолог Андрей Волянский дал плохой прогноз по смертности от коронавируса в Украине. Медик выразил опасения, что мы можем пойти по "трагическому пути многих стран Европы и обеих Америк".

Об этом доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии имени Мечникова написал на своей странице в Facebook.

Врач говорит, что официальная статистика (более 40 тысяч смертей) должна быть умножена в 1,5-2 раза. Он привел статистические данные, согласно которым смертность в Украине в целом значительно увеличилась сравнительно с предыдущими годами.

"Сегодняшние "40 тысяч" по данным МОЗУ означают примерно 80 тысяч человеческих потерь, связанных с пандемией", - пишет Волянский.

По его мнению, третья, весенняя, волна коронавируса пойдет на спад в мае-июне. Но следующая, осенняя - снова усугубит ситуацию.

"Без эпидемического расследования, без адресной защиты уязвимых и без вакцинации Украина не может не повторить трагический путь многих стран Европы и обеих Америк, который можно коротко назвать "2500 смертей/миллион", - добавил медик.

Волянский добавил, что ко всему этому в Украине критически снизилась рождаемость, что приведет нас к серьезному демографическому кризису.

"За первые два месяца в Украине родилось 43,7 тысячи детей. Это не просто мало. Это катастрофически мало. При сохранении этой тенденции (а иного ожидать не приходится) в 2021 году в Украине родится 250 тысяч детей. А ведь еще совсем недавно, в 2005-2013 в Украине рождалось более 500 тысяч детей", - написал врач.

Отметим, что на данный момент в Украине уже заболело коронавирусом почти два миллиона человек, 40796 - умерло.