Создан цифровой архив Революции Достоинства: история, фото и видео

Историки и волонтеры создали объемную электронную базу с архивными материалами, фотографиями и видеозаписями о событиях Революции Достоинства зимой 2013-2014 годов в Украине.

Проект " Цифровой Архив Майдана 2013-14 " выложен в интернете в открытый доступ.

На сайте представлены материалы о драматических и судьбоносных событиях в жизни страны, охваченной протестами, а сам проект состоит из трех основных разделов:

История Майдана - опубликованы статьи о майдановцах, биографии Героев Небесной Сотни, воспоминания непосредственных участников Майдана, документальные фильмы, материалы о расследовании, список погибших на Евромайдане.

События на Евромайдане. Фото: Giorgio Bianchi (digitalmaidan.org)

Видео - в разделе по хронологическому принципу изложены и описаны важнейшие видеоматериалы, являющиеся основными источниками, позволяющими воспроизвести и проанализировать события Майдана. А также, как отмечают создатели сайта, установить места и обстоятельства гибели Героев Небесной Сотни и ранения участников протестов; действия силовиков и прочее.

Видео: Брутальный разгон Евромайдана на Майдане Независимости 30 ноября 2013

Видео: Бои на Майдане Независимости 19 февраля 2014

Видео: Евромайдановцы держат позиции за щитами на Майдане

Видео: Оборона Майдана: лестница к Жовтневому; баррикада возле Профсоюзов; огненная баррикада на Майдане

Фото - архив фотографий, на которых зафиксированы важнейшие моменты Революции Достоинства. Фото выложены как в хронологическом, так и тематическом порядке (отдельные альбомы по важнейшим событиям: 20 февраля, 18 февраля, противостояние на Грушевского и др.; отдельно по авторам).

Начало стычек на Грушевского 19 января 2014 года. Фото: Сергей Супинский (digitalmaidan.org)

Протестующие пытаются прорвать границы силовиков на Грушевского 19 января 2014 года. Фото: Алексей Фурман (digitalmaidan.org)

Бои на Груше. С украинским флагом на плечах с надписью "Днепропетровск" - Максим Гошовский (digitalmaidan.org)

Майдановцы жгут шины, создавая дымовой занавес, во время боев на Грушевского 23 января 2014 года. Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA (digitalmaidan.org)

Протестующие на Грушевского 25 января 2014 года. Фото: Алексей Фурман (digitalmaidan.org)

Создателями проекта стали научная сотрудница Музея Достоинства во Львове Елена Чебелюк и админ сайта Ярослав Рап.

Команда создателей сайта также отмечает, что работа над архивом не прекращается - базу будут пополнять новыми материалами - и призывает всех участников Евромайдана поделиться своими воспоминаниями о событиях.

Противостояние на ул. Грушевского 19.01.2014 - 23.01.2014. Фото: Mstyslav Chernov (digitalmaidan.org)

События на Грушевского. Фото: Максим Баландюх (digitalmaidan.org)

Евромайдан и события на Грушевского. Фото: Vasily Maximov (digitalmaidan.org)