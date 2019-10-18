Совсем изуродовала себя: Ани Лорак жестко разнесли за снимок для глянца

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак поддалась нещадной критике за неудачное фото

Ани Лорак сильно досталось от поклонников, которые в пух и прах разнесли ее новый снимок для глянцевого журнала. Украинская певица выложила в Instagram фото обложки российского журнала ОК!, но поддалась нещадной критике.

Стоит отметить, что фаны были беспощадны - такой концентрации негативных отзывов социальная страница Каролины Куек еще не видела.

При этом досталось, "безрукому фотографу", фотошоперу, да и бильд-редактору за выбор самого неудачного снимка.

Каролину разнесли за новую прическу, которая, по мнению подписчиков, ей не идет, за увлечение "улучшайзингом", из-за которого певица потеряла былое очарование, и перестала быть похожа на саму себя.

Визажисту и стилисту также досталось за брови, летящие в разные стороны, да и весь look в целом.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи сети оставляют сотни комментариев, в которых критикуют певицу за эксперименты с внешностью. Ниже лишь некоторые из них.

Сколько ботокса и фотошопа...

Вы очень красивая, но жаль, что все меньше становитесь на себя похожей... Ваш естественный носик вам шел намного больше.

Что же вы с собой сделали? Вы не похожи на ту нежную Ани Лорак.

Жаль, но испортила себя... Недавно смотрела интервью по Муз ТВ с ней... Ну зачем так себя уродовать? Где ваш ум?

Почему она делается все страшнее.

Сделала рот другого человека.

Каро! Меняй что-то с волосами. Старит жутко! Как Деми Мур.

На себя не похожа!

Неудачная фотография.

Ей не идет такая стрижка. Она изменилась внешне, но к сожалению, не в лучшую сторону.

Макияж и само фото ужасно сделали. Из красавицы сделали что-то непонятное.

К слову, буквально пару дней назад Каролину расхваливали за помолодевший вид и не давали больше семнадцати.