Совсем изуродовала себя: Ани Лорак жестко разнесли за снимок для глянца

Ани Лорак поддалась нещадной критике за неудачное фото
Ани Лорак сильно досталось от поклонников, которые в пух и прах разнесли ее новый снимок для глянцевого журнала. Украинская певица выложила в Instagram фото обложки российского журнала ОК!, но поддалась нещадной критике.
Стоит отметить, что фаны были беспощадны - такой концентрации негативных отзывов социальная страница Каролины Куек еще не видела.
При этом досталось, "безрукому фотографу", фотошоперу, да и бильд-редактору за выбор самого неудачного снимка.
Каролину разнесли за новую прическу, которая, по мнению подписчиков, ей не идет, за увлечение "улучшайзингом", из-за которого певица потеряла былое очарование, и перестала быть похожа на саму себя.
Визажисту и стилисту также досталось за брови, летящие в разные стороны, да и весь look в целом.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Пользователи сети оставляют сотни комментариев, в которых критикуют певицу за эксперименты с внешностью. Ниже лишь некоторые из них.
К слову, буквально пару дней назад Каролину расхваливали за помолодевший вид и не давали больше семнадцати.