Зовсім спотворила себе: Ані Лорак жорстко рознесли за знімок для глянцю

Ані Лорак піддалася нищівній критиці за невдале фото
Ані Лорак сильно дісталося від шанувальників, які в пух і прах рознесли її новий знімок для глянцевого журналу. Українська співачка виклала в Instagram фото обкладинки російського журналу ОК!, але піддалася нищівній критиці.
Варто відзначити, що фани були нещадні - такої концентрації негативних відгуків соціальна сторінка Кароліни Куєк ще не бачила.
При цьому дісталося, "безрукому фотографу", фотошоперу, та й більд-редактору за вибір найневдалішого знімка.
Кароліну рознесли за нову зачіску, яка, на думку підписників, їй не личить, за захоплення "улучшайзингом", через який співачка втратила колишню чарівність, і перестала бути схожа на саму себе.
Візажисту і стилісту також дісталося за брови, що летять в різні боки, та й за весь look в цілому.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Користувачі мережі залишають сотні коментарів, в яких критикують співачку за експерименти із зовнішністю. Нижче лише деякі з них.
До речі, буквально пару днів назад Кароліну розхвалювали за помолоділий вигляд та не давали більше сімнадцяти.