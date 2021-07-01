Совладелец АТБ Геннадий Буткевич побывал в Монако по приглашению князя Альберта II

На фотографии сооснователя крупнейшей ритейл-сети национального масштаба, которая недавно признана крупнейшей украинской компанией, заметили в компании звездных боксеров - Владимира Кличко, действующего мэра Киева, экс-чемпиона-супертяжа, и Александра Усика.

На другом фото также запечатлен момент беседы Геннадия Буткевича на приеме у князя Альберта II, где он был по его личному приглашению.

Согласно официальной версии, все украинские гости князя Монако находились там на отдыхе по личному приглашению главы княжества.