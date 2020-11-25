Эти советы маркетолога помогут вам сэкономить в Черную пятницу

Черная пятница приближается! Но впечатление такое, что "черная" вся неделя. Буквально каждый магазин влечет грандиозными скидками и акциями. Но честные ли они?

Выгодно ли покупать что-то в Черную пятницу?

Черная пятница – достаточно противоречивая штука. И надо знать, как правильно сделать покупки без ущерба собственному кошельку. Эксперты же отмечают – беспроигрышно в цене можно купить, например, летние вещи. Их точно будут распродавать, а если еще и взять базовые – они прослужат не один модный сезон. Максимальная же скидка, которую магазины могут себе позволить без ущерба – до 15-ти процентов, уверяют маркетологи.

"Многие компании специально поднимают цены на 50, 70, а возможно, и 100%, чтобы пафосно сделать из них скидки 50-70%! Если действительно хотите прикупить что-то со скидкой – посмотрите, сколько эти товары стоят сейчас", – советует маркетолог и бизнес-тренер Людмила Калабуха в эфире канала "Украина".

Лайфхак на Черную пятницу

Но если скидка на вещи – это колесо Фортуны, то на технику действительно больше реальных акций. Еще один лайфхак – до конца акции она становится максимально дешевле.

Шопинг – это еще и азартная игра. Толпа покупателей просто теряет способность к аналитике. Здесь уже и срабатывают инстинкты – обойти конкурента и урвать что-нибудь себе. Сейчас же карантин, так что скорее всего Черная пятница будет онлайн. Поэтому маркетологи еще больше пытаются привлечь рекламой. Делают ее максимально большой, яркой или очень креативной.

"На рекламном рынке сейчас прослеживается то, что у нас всех баннерная слепота. Мы не реагируем на слова, где содержится предложение, скидка, акция. Поэтому предпринимателям надо подходить креативно. Так, некоторые рекламные объявления начинаются даже со слов: мы не делаем скидок, мы не такие, как все, мы уважаем своих клиентов", – комментирует маркетолог в программе "Ранок з Україною".

И все же, чтобы не набрать лишнего, эксперты рекомендуют, во-первых, планировать свои покупки, а во-вторых, не тешить себя иллюзиями о вещах, после которых ваша жизнь изменится к лучшему.

Ранее мы писали, как выгодно сделать покупки в период Черной пятницы.