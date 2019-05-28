Сосисочки и гречечка: Потап и Настя Каменских рассказали о любимых блюдах

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап и Настя Каменских назвали блюда, которым они отдают предпочтение

Потап и Настя Каменских, которые сейчас наслаждаются медовым месяцем в элитном турецком отеле, рассказали о своих любимых блюдах.

Так, в сюжете программы "Утро в Большом Городе" Каменских озвучила несколько продуктов, из которых состоит ее дневной рацион.

"Рыба, мясо - телятина или кролик. И... все", - сказала с улыбкой Настя.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот Потап признался, что очень любит гречку.

"У меня [любимые блюда] - сосисочки и гречечка. Серьезно. А почему бы и нет? Я знаю одну девушку, которая носит диаманты по 25-100 тысяч долларов в ушах, а ее любимое блюдо это кровянка", - отметил Потап.

К слову, гречку любит не только муж Каменских. Она входит также в рацион других украинских звезд. Например, гречневую кашу обожает дизайнер Катерина Сильченко.

Фагот из ТНМК отдает предпочтение "борщу и водочке". Герой последнего сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин любит стейки, картошку и сырники.

"Люблю варенички, когда к теще приезжаю, или к маме. Обожаю наполеон от мамы", - признался телеведущий Григорий Решетник.

Но есть звезды, которые не представляют своей жизни без лобстеров, крабов и других экзотических продуктов.

Украинские звезды назвали любимые продукты

Напомним, что недавно Настя Каменских сделала пикантное признание про Потапа и рассказала, от чего она заводится.

Ранее мы писали о том, что Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки выступил на свадьбе звезд, откровенно рассказал о планах 32-летней Каменских и 38-летнего Потапа относительно детей.