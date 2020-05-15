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Сорванный отпуск: как отдохнут украинцы, купившие туры до карантина

STYLERЖизнь    15.05.2020 - 11:54
Сорванный отпуск: как отдохнут украинцы, купившие туры до карантина
Как украинцам вернуть деньги за туры (фото: freepic.com)

Украинцам рассказали, что будет с путевками, которые были куплены до карантина

Украинцы, которые купили путевки на отдых и авиабилеты до карантина, смогут перенести свои путешествия на попозже. Можно ли вернуть деньги за тур у туроператора, рассказали в сюжете ТСН. Ни для кого не секрет, что отдохнуть хочется многим, а вот потерять деньги не хочет никто.

Например, в некоторых авиакомпаниях предлагают перенести билет на другую дату, если вы купили его еще до карантинных ограничений. Но, как оказалось, информации, как их вернуть обратно, ни в письме, ни на сайте для пассажира пока нет.


"В письме речи не шло о том, что деньги могут быть возвращены на карточку или еще каким-то способом. Прошло больше недели, никакой информации по возврату нет", - рассказал мужчина в сюжете.

Глава всеукраинской компании туроператоров Игорь Голубаха рассказал, что сейчас все туроператоры идут навстречу клиентам и готовы поменять туры без доплат на другие даты, но при сохранении всех условий путешествия.

"Не надо сейчас забирать деньги у туроператоров, они и так находятся в сложной ситуации", - рассказал Голубаха.

Кстати, Турция, Кипр, Черногория уже заявили о том, что откроют свои курорты для иностранных туристов.

Отметим, что во всем мире туроператоры, гостиницы не могут вернуть деньги туристам.

"Это общая проблема, и звонками или судами эту проблему не решить", - отмечает руководитель ассоциации турагентств Антон Рудич.

Как туристам перенести поездки после карантина (ТСН)

Как мы ранее писали, после карантина полеты в ЕС будут по новым правилам.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины туризм
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