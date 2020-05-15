Зірвана відпустка: як відпочинуть українці, які купили тури до карантину

Як українцям повернути гроші за тури (фото: freepic.com)

Українцям розповіли, що буде з путівками, які були куплені до карантину

Українці, які купили путівки на відпочинок та авіаквитки до карантину, зможуть перенести свої подорожі на пізніше. Чи можна повернути гроші за тур у туроператора, розповіли в сюжеті ТСН. Ні для кого не секрет, що відпочити хочеться багатьом, а от втратити гроші ніхто не хоче.

Наприклад, в деяких авіакомпаніях пропонують перенести квиток на іншу дату, якщо ви купили його ще до карантинних обмежень. Але, як виявилося, інформації, як їх повернути назад, ні в листі, ні на сайті для пасажира поки немає.



"У листі не йшлося про те, що гроші можуть бути повернуті на картку або ще якимось способом. Минуло більше тижня, ніякої інформації з повернення немає", - розповів чоловік у сюжеті.

Голова всеукраїнської компанії туроператорів Ігор Голубаха розповів, що зараз всі туроператори йдуть назустріч клієнтам і готові поміняти тури без доплат на інші дати, але при збереженні всіх умов подорожі.

"Не треба зараз забирати гроші у туроператорів, вони і так перебувають у складній ситуації", - розповів Голубаха.

До речі, Туреччина, Кіпр, Чорногорія вже заявили про те, що відкриють свої курорти для іноземних туристів.

Зазначимо, що у всьому світі туроператори, готелі не можуть повернути гроші туристам.

"Це загальна проблема, і дзвінками або судами цю проблему не вирішити", - зазначає керівник асоціації турагентств Антон Рудич.

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Автор: Марія Соловей