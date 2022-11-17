"Соромно за людей, які так роблять": Пивоваров показав вчинок шанувальниць, який його розізлив
Відомий український співак Артем Пивоваров розповів про неприємний інцидент, який стався з ним під час одного з нещодавніх концертів. Під час виступу шанувальниці, щоб привернути увагу кумира, вирішили розв'язати йому шнурівки на кросівках.
Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На щастя, артист вчасно помітив, що зробили шанувальниці. І коли він присів зав'язати шнурівки, то фанатки кинулися до нього за автографом.
Артист дав автограф дівчатам, але через такий вчинок розгнівався та насварив шанувальниць.
"От що. Який сенс цього? Щоб я просто розбив собі голову? Ну клас! Ну це просто супер... Як закінчити концерт максимально швидко. Просто розв'язати йому шнурки, щоб він розбив собі голову. Вже б краще зняли одяг з мене", - сказав артист.
У коментарях користувачі зауважили, що глядачки не подумали про наслідки своїх дій.
- Особисті кордони, повага до артиста - ні, не чули;
- Це маразм на всю голову! Неповага! Ось ці обмацування, шнурівки розв'язувати, ще якусь фігню творити;
- Це взагалі ненормально. Як можна так поводитися. Ганьба. Жах. Ще й сміються собі. Де культура?;
- Вже краще б зняли одяг;
- Намагаються привернути увагу до себе будь-якими вчинками, але не думають про наслідки;
- Потрібно думати перед тим, як щось робити та пам’ятати про особисті кордони кожного;
- Соромно за людей, які так роблять.
Раніше Пивоваров розповідав, що зупиняв свій концерт через хлопчика, який втратив близьку людину.
Також артист зізнавався, щоб бив людей та вів себе агресивно.