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"Стыдно за людей, которые так делают": Пивоваров показал поступок поклонниц, который его разозлил

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Четверг 17 ноября 2022 20:25
"Стыдно за людей, которые так делают": Пивоваров показал поступок поклонниц, который его разозлил Артем Пивоваров показал шокирующий поступок фанатов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский певец Артем Пивоваров рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним во время одного из недавних концертов. Во время выступления поклонницы, чтобы привлечь внимание кумира, решили развязать ему шнуровки на кроссовках.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

К счастью, артист вовремя заметил, что сделали поклонницы. И когда он присел завязать шнуровки, фанатки бросились к нему за автографом.

Артист дал автограф девушкам, но из-за такого поступка разгневался и отругал поклонниц.

"Вот что. Какой смысл этого? Чтобы я просто разбил себе голову? Ну класс! Ну это просто супер... Как закончить концерт максимально быстро. Просто развязать ему шнурки, чтобы он разбил себе голову. Уж лучше бы сняли одежду с меня", - сказал артист.

В комментариях пользователи отметили, что зрители не подумали о последствиях своих действий.

  • Личные границы, уважение к артисту - нет, не слышали;
  • Это маразм во всю голову! Неуважение! Вот эти ощупывания, шнуровки развязывать, еще какую-нибудь фигню творить;
  • Это вообще ненормально. Как можно так себя вести. Позор. Ужас. Еще смеются себе. Где культура?;
  • Уж лучше бы сняли одежду;
  • Пытаются привлечь внимание к себе какими-либо поступками, но не думают о последствиях;
  • Нужно думать, прежде чем что-то делать и помнить о личных границах каждого;
  • Стыдно за людей, которые так поступают.

Ранее Пивоваров рассказывал, что останавливал свой концерт из-за потерявшего близкого человека мальчика.

Также артист признавался, чтобы избивал людей и вел себя агрессивно.

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Артем Пивоваров певец фанати