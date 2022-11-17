"Стыдно за людей, которые так делают": Пивоваров показал поступок поклонниц, который его разозлил

Известный украинский певец Артем Пивоваров рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним во время одного из недавних концертов. Во время выступления поклонницы, чтобы привлечь внимание кумира, решили развязать ему шнуровки на кроссовках.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

К счастью, артист вовремя заметил, что сделали поклонницы. И когда он присел завязать шнуровки, фанатки бросились к нему за автографом.

Артист дал автограф девушкам, но из-за такого поступка разгневался и отругал поклонниц.

"Вот что. Какой смысл этого? Чтобы я просто разбил себе голову? Ну класс! Ну это просто супер... Как закончить концерт максимально быстро. Просто развязать ему шнурки, чтобы он разбил себе голову. Уж лучше бы сняли одежду с меня", - сказал артист.

В комментариях пользователи отметили, что зрители не подумали о последствиях своих действий.