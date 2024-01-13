Соня Морозюк виправдалась через квартири на "чесно зароблені" гроші

Деталі

Днями агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Державного бюро розслідувань активів віднайшло майно львівського підприємця Ігоря Гринкевича.

Під час обшуку виявили дві квартири художниці Соні Морозюк, які могли бути придбані на вкрадені у держави гроші сім'єю її обранця Романа.

За словами дівчини, обидві квартири куплені повністю чи частково за гроші батька ще до знайомства зі своїм нареченим.

Морозюк про квартири у Києві (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"У відповідь на звинувачення, що в мене "знайшли дві квартири". Квартири є. Але. Одну собі купив батько (продавши до цього нерухомість у Харкові), і оформив частку на мене. Він є платником, це його гроші, не мої. І другу я купила з частковою допомогою батька, і він є співвласником".

"Перша квартира куплена 16 серпня 2022 року, друга - 2 червня 2022 року. З Романом Гринкевичем ми познайомилися майже через рік після цих покупок", - написала вона.

Також авторка "Мазні" додала, що інформація про це, що вона начебто купила майстерню у Києві за 250 тисяч доларів, не відповідає дійсності.

Морозюк про квартири у Києві (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"Щодо нежитлової нерухомості під майстерню. її ціна склала 4,6 млн гривень. Це приблизно один мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться у безготівці, і банк перевіряє джерело походження коштів".

"Я вже не один рік ФОП і плачу податки. Нагадаю також, що готую документи для добровільної подачі декларації, щоб було ще зрозуміліше", - написала Морозюк.

Морозюк про квартири у Києві (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

Нагадаємо, у Гринкевича під час обшуків були виявлені наступні активи: 17 об'єктів житлової нерухомості (включаючи львівську квартиру Мар'яна Шведа, дві квартири Софії Морозюк), 7 об'єктів нежитлової нерухомості (один на Саксаганського у центрі Києва), 18 земельних ділянок, 9 елітних автомобілів, корпоративні права у компаніях на суму 14,7 млн ​​грн, 12 одиниць зброї, три об'єкти інтелектуальної власності.

Заступник голови АРМА Павло Великорічанін повідомив, що також агентство виявило, що у підозрюваних є банківські рахунки у більш ніж восьми установах.