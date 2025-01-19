Сонце у Водолії подарує ковток свіжого повітря 4 знакам Зодіаку. Астролог назвала головних щасливчиків

Сонце, яке вже 19 січня опиниться у Водолії, зможе принести щастя представникам 4 знаків Зодіаку. Втім, ще 4 знакам слід готуватися до непростого періоду.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала головних щасливчиків та дала важливі поради.

Кого ощасливить Сонце

"19 січня Сонце здійснює інгресію до знаку Водолія️. Перевірте, в якому секторі вашого радиксу воно це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Сонце буде перебувати в одинадцятому знаку Зодіаку до 18 лютого 2025 року", - розповіла Соловйова.

Позитивний вплив від цієї інгресії відчують:

Близнюки

Терези

Овен

Стрілець.

Але представникам 4 знаків Зодіаку слід бути особливо уважними. Не слід забувати, що це - одне з найважчих положень для денного світила.

В цей період слід бути обережними:

Водоліям

Левам

Скорпіонам

Тельцям.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з романтичними пригодами, хобі, дітьми, будь-якими розвагами, творчістю, керівними посадами, азартом", - пояснила астролог.

"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з друзями, соціальними проєктами, високими, цифровими технологіями, Інтернетом, повітряним транспортом", - додала вона.