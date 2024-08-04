Сонце та Місяць подарують "Печатки щастя". Астролог дала детальний прогноз на 4 серпня

Астропідказки на 4 серпня

Цей день буде несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

Не варто відкривати бізнес, укладати шлюб, розглядати судові справи, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання.

Через тіньовий період ретро Меркурія на 4 серпня не варто планувати нічого важливого.

"4-го серпня о 14:13 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика.

Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця", - зазначила Соловйова.

"Особливо сприятлива для цього перша година 1-ої доби, тобто з 14:13 до 15:13 за Києвом", - додала вона.

Астропрогноз на 4 серпня (ілюстрація: GettyImages)

Окрім цього, 4-го серпня, у день Сонця, Місяць буде у Леві️ у поєднанні з Сонцем, управителем цього Молодика, для якого це - найкраще положення. Обидва світила, розповіла астролог, у момент Молодика будуть створювати по одній "Печатці щастя" кожне.

"Це означає, що все задумане буде мати потужний імпульс для реалізації та отримає довгострокові перспективи для зростання матеріального та фінансового добробуту. Усе, що стосується дітей, розваг, романтичних пригод, азарту, хобі, творчості, лідерства, буде у фокусі", - пояснила Соловйова.

"Оскільки Молодик відбудеться під час тіньового періоду ретроградного Меркурія, краще приділити час плануванню ситуацій, які вже відбувались у вашому житті, а не розпочинати нові процеси", - також додала вона.

Що заборонено робити у неділю (ілюстрація: freepik.com)

Головні поради астролога на неділю

4 серпня настає день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, життєву силу, енергію, здоров'я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - попередила Соловйова.

"Присвятіть годину-іншу своєму хобі та будь-якій творчості. Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - резюмувала вона.