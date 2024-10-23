Сонце подарує період радості п'яти знакам Зодіаку. Астролог назвала головних щасливчиків

23 жовтня Сонце яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснить інгресію до знаку Скорпіону️.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу воно це зробить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Сонце буде перебувати у восьмому знаку Зодіаку до 21 листопада 2024 року", - пояснила Соловйова.

Це - нейтральне положення для денного світила.

Позитивний вплив у період з 23 жовтня до 21 листопада відчують представники таких знаків Зодіаку:

Скорпіон

Риби

Рак

Козоріг

Діва.

Уважними з дією Сонця у цей період треба бути:

Тільцям

Левам

Водоліям.

"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з ризиками, небезпеками, трансформаціями, фінансами. Зміни можуть торкнутися ситуацій, які стосуються здоров’я, дозвілля з дітьми, різноманітних розважальних та азартних ігор, виступів перед аудиторією, концертів, шоу, вистав, романтичних стосунків", - додала вона.