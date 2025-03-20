Сонце в Овні змінить життя цих 5 знаків Зодіаку. Хто в списку обраних

В період з 20 березня по 19 квітня на представників 5 знаків Зодіаку чекає особливий період. Усе змінить Сонце, яке опиниться в знаку Овна.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому пощастить найбільше.
20 березня Сонце здійснить інгресію до знаку Овну️, там воно перебуватиме до 19 квітня 2025 року. Це - одне з найкращих положень для денного світила.
Позитивний вплив у період з 20 березня до 19 квітня відчують представники таких знаків Зодіаку:
Їм особливо пощастить, зазначила Соловйова, якщо вони посідають керівні посади.
Уважними з дією Сонця у цей період треба бути:
"У цей період можуть перейти в нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру", -
Зміни можуть торкнутися ситуацій, які стосуються здоров’я, дозвілля з дітьми, різноманітних розважальних ігор, виступів перед аудиторією, концертів, шоу, вистав, романтичних стосунків.
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