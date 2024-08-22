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Сонце в Дівах подарує свіжий ковток повітря цим знакам Зодіаку. Астролог розповіла, кому пощастить

Четвер 22 серпня 2024 09:44
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Сонце в Дівах подарує свіжий ковток повітря цим знакам Зодіаку. Астролог розповіла, кому пощастить Кому пощастить до кінця вересня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

З 22 серпня Сонце переходить у знак Діви, а тому представникам п'яти знаків Зодіаку вже скоро фантастично пощастить. Вони отримають чимало можливостей, завдяки яким все зміниться.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) назвала головних щасливчиків цього періоду та сказала, кому слід бути обережними.

"22-го серпня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла астролог.

Сонце буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 22 вересня 2024 року.

Його позитивний вплив у період з 22 серпня до 22 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Діви️
  • Козероги️
  • Тельці
  • Скорпіони
  • Раки️.

Але деяким знакам Зодіаку слід проявити уважність. Йдеться про:

  • Стрільців
  • Риб
  • Близнюків.

"У цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з медициною, державною службою, наукою, комерційною діяльністю, педагогікою, подорожами, відрядженнями", - зазначила Соловйова.

"Таке положення сприяє секретарям, обслуговуючому персоналу, видавцям, клеркам, фармацевтам, торговельним представникам компаній", - додала вона.

Для Сонця, пояснює астролог, Діва є нейтральним знаком, але тут вона буде сприяти проявам раціональності, практичності, реалістичності, логіки, тверезості розуму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку почнуть нове життя у вересні.

Окрім цього, читайте Таро-гороскоп на 22 серпня.

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