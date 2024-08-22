Сонце в Дівах подарує свіжий ковток повітря цим знакам Зодіаку. Астролог розповіла, кому пощастить
З 22 серпня Сонце переходить у знак Діви, а тому представникам п'яти знаків Зодіаку вже скоро фантастично пощастить. Вони отримають чимало можливостей, завдяки яким все зміниться.
Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) назвала головних щасливчиків цього періоду та сказала, кому слід бути обережними.
"22-го серпня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла астролог.
Сонце буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 22 вересня 2024 року.
Його позитивний вплив у період з 22 серпня до 22 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Діви️
- Козероги️
- Тельці
- Скорпіони
- Раки️.
Але деяким знакам Зодіаку слід проявити уважність. Йдеться про:
- Стрільців
- Риб
- Близнюків.
"У цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з медициною, державною службою, наукою, комерційною діяльністю, педагогікою, подорожами, відрядженнями", - зазначила Соловйова.
"Таке положення сприяє секретарям, обслуговуючому персоналу, видавцям, клеркам, фармацевтам, торговельним представникам компаній", - додала вона.
Для Сонця, пояснює астролог, Діва є нейтральним знаком, але тут вона буде сприяти проявам раціональності, практичності, реалістичності, логіки, тверезості розуму.
Нагадаємо, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку почнуть нове життя у вересні.
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