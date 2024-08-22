Сонце в Дівах подарує свіжий ковток повітря цим знакам Зодіаку. Астролог розповіла, кому пощастить

З 22 серпня Сонце переходить у знак Діви, а тому представникам п'яти знаків Зодіаку вже скоро фантастично пощастить. Вони отримають чимало можливостей, завдяки яким все зміниться.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) назвала головних щасливчиків цього періоду та сказала, кому слід бути обережними.

"22-го серпня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла астролог.

Сонце буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 22 вересня 2024 року.

Його позитивний вплив у період з 22 серпня до 22 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Діви️

Козероги️

Тельці

Скорпіони

Раки️.

Але деяким знакам Зодіаку слід проявити уважність. Йдеться про:

Стрільців

Риб

Близнюків.

"У цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з медициною, державною службою, наукою, комерційною діяльністю, педагогікою, подорожами, відрядженнями", - зазначила Соловйова.

"Таке положення сприяє секретарям, обслуговуючому персоналу, видавцям, клеркам, фармацевтам, торговельним представникам компаній", - додала вона.

Для Сонця, пояснює астролог, Діва є нейтральним знаком, але тут вона буде сприяти проявам раціональності, практичності, реалістичності, логіки, тверезості розуму.