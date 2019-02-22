Солнце и мороз: в каких областях ожидается самая низкая температура

В некоторых областях ожидается до -15 градусов

В субботу, 23 февраля, во всех регионах Украины ожидается существенное похолодание, в некоторых областях температура воздуха упадет до -15 градусов. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, на востоке страны ночью ожидаются самые сильные морозы. В Луганской и Донецкой областях ночью опустится до -10 -12 градусов, в Харькове и Полтаве -11 -13 градусов, в Днепре -10 градусов. Самая холодная ночь ожидается в Сумах, там температура опустится до -15 градусов. Днем в регионе от -3 до -5 градусов, солнечно и без осадков.

В южных областях без осадков, ночью ожидается от -6 до -8 градусов, в Николаеве до -9 градусов. Днем от -3 до -5 градусов, солнечно.

В Крыму ночью от -3 до -5 градусов, днем без осадков, -2 -4 градуса.

На севере страны будет холодно. Ночью -9 -11 градусов, днем без осадков, от 3 до 5 градусов мороза.

В западных областях температура ночью опустится до -7 -10 градусов. Днем будет солнечно, без осадков, от -2 до -4 градусов.

В центральной части страны ночью столбики термометров покажут от -8 до -10 градусов. Днем ожидается солнечная и ясная погода, -3 -5 градусов.

В столице в субботу без осадков, солнечно. Ночью ожидается от -7 до -9 градусов, днем -3 -5 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что Наталка Диденко дала прогноз погоды на выходные и сообщила, когда в Украине потеплеет.

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