Солнечные вспышки-"каннибалы" вызовут на Земле магнитные бури и необычные северные сияния

По данным Метеорологического бюро Великобритании, два выброса корональной массы (CME), извержения заряженных частиц из верхних слоев атмосферы Солнца, известных как корона, произошли 14 и 15 августа.

Когда облака плазмы пересекают расстояние в 150 миллионов километров между звездой и нашей планетой, они могут поглощать друг друга, создавая единый сверхмощный CME.

Отмечается, что такая каннибализация CME происходит, когда Солнце запускает два извержения в течение короткого периода времени, причем второе из двух более энергично и, следовательно, быстрее, чем первое.

В настоящее время ожидается, что двойной CME достигнет Земли уже завтра - в четверг, 18 августа. Он может вызвать появление полярных сияний, которые можно будет увидеть на юге, в Нью-Йорке и на севере Англии, то есть в регионах, где они обычно не наблюдаются.

Полярные сияния являются побочным продуктом геомагнитных бурь, вызванных взаимодействием между магнитным полем Земли и намагниченной плазмой Солнца. В дополнение к этим завораживающим явлениям геомагнитные бури также могут вызывать отключения электроэнергии и нарушать спутниковую связь и радиосвязь.

Британские ученые прогнозируют, что предстоящая геомагнитная буря будет незначительной, и не ожидают значительных нарушений.

"В настоящее время на видимом диске Солнца имеется пять пронумерованных областей солнечных пятен, которые генерируют солнечные вспышки, всплески электромагнитного излучения, которые также воздействуют на Землю", - говорится в публикации.

Также отмечается, что в отличие от CME, для прибытия которых требуется до трех дней, солнечные вспышки достигают планеты со скоростью света.

По данным Метеобюро Британии (U.K. forecaster Met Office), за последние 24 часа в наиболее активной области солнечных пятен произошло 3 вспышки среднего класса, которые вызвали незначительные отключения радио. Синоптики ожидают новых вспышек в ближайшие дни.

В дополнение к двум CME, есть также усиление солнечного ветра, исходящего от корональной дыры, что улучшит проявления полярных сияний, ожидаемые к концу этой недели.