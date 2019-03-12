Солнечно, но холодно: украинцев предупредили о сильных морозах

Погода в некоторых областях порадует украинцев только днем

Погода в Украине в среду, 13 марта, ожидается солнечная, но холодная. Ветер утихнет почти во всех регионах, но на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке Украины температура воздуха ночью опустится до -2 -4 градусов, в Харькове и Полтаве до -5 градусов. Днем без осадков, воздух прогреется до +6 +8 градусов.

В южных областях будет сухо, ночью ожидается от -1 до -3 градусов, в Одессе около нуля. Днем солнечно, без осадков, температура воздуха поднимется до +7 +9 градусов.

В Крыму без осадков. Ночью около нуля, днем столбики термометров покажут +7 +9 градусов.

В северных областях осадки не прогнозируются. Ночные морозы от -3 до -5 градусов сменятся дневным потеплением до +5 +7 градусов.

На западе температура воздуха ночью опустится до -3 -5 градусов, холоднее будет на Закарпатье, в Ивано-Франковской области и Черновцах. Днем будет солнечно и воздух прогреется до +6 +8 градусов, в Ужгороде до +10 градусов.

В центральной части страны без осадков. Ночная температура воздуха составит -3 -5 градусов, днем ожидается потепление до +5 +7 градусов.

В столице 13 марта будет солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью от -2 до -4 градусов, днем воздух прогреется до +4 +6 градусов.

Карта погоды

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в сети показали, как Украину заметает мартовским снегом.

А также писали о том, что синоптики напугали украинцев неутешительным прогнозом погоды на весну.