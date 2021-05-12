Солистка Go_A рассказала о поклонниках из России: мы не можем их не любить

"У нас, кстати, много поклонников из России, они пишут очень приятные слова, пишут даже на украинском языке, и из Сибири пишут", - рассказала Павленко.

По словам солистки, россияне пишут группе, что "мы ваши".

"Там же много украинцев осталось. Мы не можем их не любить только из-за того, что они проживают на той территории", - отметила певица.

При этом группа не планирует выступать в России, дабы их репутация оставалась чистой. Также коллектив отказывается от рекламы алкоголя, которую им много раз предлагали.

"Аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне, который вообще не понимает, что там происходит", – сказала Павленко.

Солистка Gо_A рассказала о фанатах из России



