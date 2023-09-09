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Соліст Rammstein, який раніше підтримав Україну, випустив кліп, знятий з росіянами у Москві

Субота 09 вересня 2023 16:50
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Соліст Rammstein, який раніше підтримав Україну, випустив кліп, знятий з росіянами у Москві Тілль Ліндеманн з Rаmmstеin зняв кліп у Росії (фото: instagram.com/till_lindemann_official)
Автор: Тетяна Самарук

Лідер епатажної німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн раніше публічно підтримував Україну та навіть допомагав біженцям. Однак, зараз артист випустив кліп з росіянами, який був знятий у Москві.

Хто знявся у кліпі та що відомо про інцидент - читайте нижче.

Нещодавно соліст німецького гурту опублікував кліп з росіянами. Відомо, що Ліндеманн залучив до створення відеороботи російську актрису Аглаю Тарасову, з якою влаштував екранну любов та пристрасні поцілунки.

Соліст Rammstein, який раніше підтримав Україну, випустив кліп, знятий з росіянами у МосквіСоліст Rammstein, який раніше підтримав Україну, випустив кліп, знятий з росіянами у Москві

Тілль Ліндеманн та російська модель Агглая Тарасова (фото: скриншот)

Також над створенням кліпу працювала російська акторка та режисерка Ганна Цуканова-Котт. Імена росіянок можна знайти в описі кліпу на ютубі.

Сам кліп знімали два роки тому на арені Великого Московського цирку. Всі локації теж відзняти в Москві за активної участі росіян.

Окрім того, тигри, з якими у кадрі постає Ліндеманн, належать прихильникам Путіна, дресирувальникам Едгару та Аскольду Запашним.

Соліст Rammstein, який раніше підтримав Україну, випустив кліп, знятий з росіянами у МосквіТигри, які належать прихильникам Путіна (фото: скриншот)

Дві росіянки, які знялися у кліпі, живуть у Росії та мовчать про повномасштабну війну і жодного разу не висловили свою позицію.

Цікаво, що два роки кліп залишався неопублікованим. Однак, що спонукало Ліндеманна показати його зараз - невідомо.

Раніше ми повідомляли, що з Rammstein вигнали росіянку, яка замішана в секс-скандалі.

Також читайте, що у Росії до соліста гурту Rammstein в готельний номер прийшли силовики.

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Rammstein Тилль Линдеманн