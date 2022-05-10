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Солдаты "мародерской федерации" снова удивили ВСУ: смотрите, что они притащили в окоп

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 16:28
Солдаты "мародерской федерации" снова удивили ВСУ: смотрите, что они притащили в окоп Коллаж РБК-Украина: российские военные снова удивили мародерством (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Российские солдаты не устают удивлять своими дикарскими поступками. На что они только не идут, чтобы разжиться нажитым украинцами имуществом, которое ласково называют "трофеями".

Очередное видеоподтверждение появилось в Telegram Вozhejakekonchene.

Кадры сняты военными ВСУ на освобожденных от оккупантов территориях. На видео - окопы, которые еще недавно занимали путинские солдаты.

И одна из находок - стиральная машинка, которую мародеры тянули за собой даже в окоп.

"Окопы, огневые позиции, боеприпасы, экипировка, каски, вещи и так далее... И, та-дам - стиральная машинка Индезит. Настоящий русский солдат берет ее даже в поле, даже в бой", - говорят украинские военные, снявшие видео.

Ранее мы писали, что ВСУ "насыпало" из дронов по россиянам, которые воровали велосипеды и пуфики.

Также сообщалось, что "морские пехотинцы" РФ переквалифицировались в мародеров и ограбили сельский магазин.

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