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Как сохранить тепло в квартире: украинцам дали советы

STYLERЖизнь    06.10.2019 - 15:57
Как сохранить тепло в квартире: украинцам дали советы
Как утеплить квартиру - советы экспертов (фото: pixabay.com)

Украинцам рассказали о наиболее эффективных методах утепления квартиры

Если перевести квартиру в режим энергосбережения не удалось еще весной-летом, то можно попробовать сохранить тепло в помещениях без особых затрат прямо сейчас. Данные методы доступны каждому и не требуют особых усилий.

Утепление окон

Первым делом стоит утеплить окна, поскольку именно через щели безвозвратно "утекает" в среднем 25% тепла. При этом наиболее доступные способы теплоизоляции помогут поднять температура в квартире на 5-7 градусов.

Заменить старые окна лучше всего на современные стеклопакеты. Их энергоэффективность обеспечивается за счет климатических клапанов, с помощью которых температура в комнате поддерживается стабильная и уходит необходимость постоянно проветривать помещения.

Кошка, Pet, Млекопитающее, Окно, Зимой, ЛюбопытноКак утеплить квартиру - советы экспертов (фото: pixabay.com)

Если нужен вариант побюджетнее - заделайте щели с помощью силиконовых герметиков. Они достаточно хорошо принимают формы зазоров и не выпускают тепло.

К слову, не помешает и теплосберегающая пленка, которую можно легко приклеить к стеклу самостоятельно с помощью фена.

Входные двери

Первым делом восстановите плотность примыкания двери к дверной коробке. Если есть финансовая возможность, установите двойную дверь. А также не забывайте закрывать двери на лестничной площадке.

Дом, Ключи, Ключ, Дверь, Замок, Фон, БезопасностьКак утеплить квартиру - советы экспертов (фото: pixabay.com)

Батареи

От радиаторов отопления (батареи) в квартире формируется до 90% тепла. Кроме того, существует ряд полезных советов, которые помогут более эффективно использовать тепло от батарей:

  • Окрашенный в темный цвет радиатор отдает на 8-10% больше тепла, чем радиатор белого цвета.

  • Закрывающие радиатор декоративные заслонки и щетки не должны упираться в пол. Чем больше отверстий в таком щитке, тем лучше.

  • Помните, что батареи с гладкой поверхностью отдают на 10% больше теплоотдачи.

  • Освободите пространство вокруг батарей и нагревательных приборов от различных заграждений.

  • Протирайте батареи от пыли.

И самое главное - ковры на полу и стенах. Не забывайте, что в зимнее время эти вещи являются незаменимыми.

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