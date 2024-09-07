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Сьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітання

Субота 07 вересня 2024 06:45
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Сьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітання День воєнної розвідки України 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки - свято тих, хто стоїть на сторожі державних інтересів і забезпечує безпеку країни. У цей день ми вшановуємо героїв, чия робота залишається невидимою, але надзвичайно важливою для національної оборони.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання та листівки.

Історія свята

7 вересня 1992 року стало важливою подією для України - цього дня створили Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони. Це був перший крок до формування незалежної розвідувальної системи після розпаду СРСР.

Після здобуття незалежності у 1991 році Україна терміново потребувала своєї воєнної розвідки, адже всі попередні структури підпорядковувалися Москві. У лютому 1992 року почали створювати розвідку при Головному штабі Збройних сил, а 7 вересня офіційно вирішили сформувати новий орган.

У 1994 році розвідка отримала назву Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Цей день відзначає важливу роль розвідки в захисті країни, особливо під час воєнної агресії, коли оперативна і точна інформація допомагає приймати важливі рішення для безпеки держави.

Сьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітанняСьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітанняСьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітанняСьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітання

Як красиво привітати з Днем воєнної розвідки України (зображення: vjoy.cc)

Привітання у прозі

Вітаю з Днем військової розвідки! Бажаю тобі безпомилкової інтуїції, витримки і сил, щоб завжди вчасно дізнаватися важливу інформацію. Нехай кожен день приносить нові перемоги, а удача супроводжує в усіх починаннях. Міцного здоров'я і мирного неба!

***

З Днем військового розвідника! Бажаю завжди бути на крок попереду, володіти точністю й хитрістю в будь-якій ситуації. Нехай тобі під силу буде розгадати всі таємниці і досягати всіх цілей. Сили, відваги і незламного духу!

***

Вітаю з Днем військового розвідника! Бажаю безмежної удачі у твоїй відповідальній справі, міцного здоров’я, влучних рішень і справжніх друзів поруч. Нехай усі перешкоди долаються легко, а кожен новий день приносить нові перемоги та здобутки!

***

З Днем військового розвідника! Бажаю тобі завжди мати міцні нерви, тверду волю і гострий розум. Нехай кожна операція проходить успішно, а знання і досвід допомагають досягати поставлених цілей. Миру, здоров'я і нових звершень!

***

Вітаю з Днем військової розвідки! Бажаю влучного орієнтування у будь-якій ситуації, щоб усе йшло за планом. Нехай кожна місія завершується перемогою, а труднощі стають трампліном для нових звершень. Міцного здоров’я і незламної віри в себе!

Сьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітанняСьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітанняСьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітанняСьогодні День воєнної розвідки України: історія свята і красиві привітання

Красиві привітання з Днем воєнної розвідки України (зображення: vjoy.cc)

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Президента України, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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