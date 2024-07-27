Сьогодні - батьківська субота: що не можна робити в поминальний день

Батьківська субота - це поминальний день, коли вшановують пам’ять померлих родичів і близьких. Відзначаються декілька разів на рік, міняючи дату залежно від великих церковних свят або постів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розказує, що можна і що не можна робити в поминальний день перед Успенським постом.

Що не можна робити сьогодні

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, у батьківську суботу бажано не робити таке:

Сперечатися, сваритися чи лихословити

Пліткувати чи наговорювати на інших людей

Відмовляти нужденним у допомозі

Працювати на городі та по дому

Займатися рукоділлям

Говорити про померлих недобрі слова, сварити їх

Проводити гучні поминальні обіди

Встановлювати пам’ятники на могилах.

На батьківські суботи заборонено влаштовувати обіди та вживати алкоголь на кладовищі, адже це сприймається як неповага до померлих.

Важливо провести поминальний день у спокої та молитві - адже вважається, що саме молитва тих, хто пам’ятає померлого, допомагає його душі знайти спокій.

Відвідування церкви на батьківську суботу

Напередодні батьківської суботи в храмах проводяться панахиди (також відомі як "парастас", що з грецької означає "прохання", чи "клопотання"), відомі як парастаси.

Зранку відбувається заупокійна Божественна літургія, після якої служать спільну панахиду. Перед цим віряни передають записки з іменами померлих родичів (тільки хрещених) священнику, який буде вести службу. Молитися за нехрещених членів родини також можна, але тільки вдома та на кладовищі перед їхніми могилами.

Свічки цього дня треба ставити не перед іконами, як зазвичай, а на спеціальний столик - "канун", який знаходиться біля Розп’яття. Одночасно з цим ви можете просити Бога за упокій близьких, промовляючи їх імена.

Традиційно на батьківські суботи віряни приносять до церкви їжу на милостиню. Це повинні бути пісні продукти: хліб, цукор, крупи, олія, фрукти й овочі, а також печиво, цукерки та все інше, що не зіпсується за короткий термін. М’ясні продукти приносити не можна.

Священники також радять замовити сорокоуст - щоденні молитви за прощення гріхів та упокій померлих, які продовжуються протягом 40 днів.

Як правильно поминати покійних

Поминання покійних родичів - це важлива традиція не тільки для українців, але й для людей усього світу. Такі звичаї беруть початок ще з дохристиянських часів, тісно переплітаючись потім з релігійними віруваннями.

Після закінчення служби зазвичай ідуть на кладовище, щоб відвідати могили своїх родичів і близьких. Всупереч заборонам важкої фізичної праці, прибирання цієї території навпаки заохочується. Можна давати лад не тільки могилам своїх родичів чи знайомих, але й невідомих вам людей, із занедбаними ділянками. Також можна запалювати лампадки та молитися.

Варто зауважити, що на батьківські суботи померлих не можна називати "небіжчиками". Вважається, що їх душі в цей день мають особливий зв'язок зі світом живих, тому покійних треба згадувати лише за іменами.

Згадувати померлих можна не тільки у церкві та на кладовищі, а і вдома. За традиціями на батьківські суботи заведено влаштовувати великі поминальні обіди. Чим більше членів родини збирається цього дня на молитву, тим більшу шану вони виказують своїм померлим пращурам.