На Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни (фото і відео)

Як виглядає головна ялинка країни

"Сьогодні, за традицією - в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Наша ялинка, як і минулого року, - штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів", - написав Кличко.

Цьогоріч тема локації - "Хоробрі серця". Вона присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрасили іграшками у формі блакитних та жовтих сердець, а на верхівці встановили Герб України.

Головна ялинка країни (фото: Вечірній Київ/Даша Гришина)

Головну ялинку засвітили 6 грудня (фото: Telegram/Віталій Кличко)

Також поряд із ялинкою облаштували фотозону у вигляді серця, біля неї встановили маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.

За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи.

Зазначимо, що цього року фудкортів на локації не буде.