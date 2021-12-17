София Ротару после "Песни года" в Москве выступила на концерте "Квартала 95"
София Ротару продолжает свое творчество и активно выступает. Так, певица недавно спела на "Песне года" в Москве, а потом приехала в Киев на съемку "Квартала 95".
Об этом стало известно из Instagram певицы.
Ротару спела несколько своих хитов. Выступала она в красном брючном костюме.
Отметим, что съемки новогоднего "Квартала" проходили во Дворце Украина 17 декабря. Также там присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
На видео можно посмотреть, как шикарно выглядит Ротару в свои 74 года. Она выкладывается на сцене на все 100%.
Отметим, что в прошлом году София Ротару сделала точно так же, как в этом. Она выступила в Москве на "Песне года", а потом прилетела в Киев - сниматься в "Квартале 95".
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