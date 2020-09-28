В Софии Киевской впервые в истории прошла онлайн-экскурсия

Национальный заповедник "София Киевская" при содействии фармацевтической компании "Дарница" и благотворительного фонда Zagoriy Foundation запустили совместный проект - онлайн-экскурсию "Мозаики и фрески Софии Киевской".

Виртуальный тур провел доктор исторических наук, заместитель генерального директора по научной работе заповедника Вячеслав Корниенко, который рассказал об истории создания Софийского собора, который является старейшим сохраненным древнерусским храмом, а также о том, что во времена Киевской Руси именно тут были расположены первые библиотека и школа.

Во время онлайн-экскурсии все желающие могли полюбоваться стенами храма, которые украшают сотни метров росписей - фрески и граффити, а также мозаиками тысячелетней давности, которые сохранились до наших дней благодаря меценатам прошлого.

В свою очередь, глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив напомнил, что "Дарница" имеет опыт в проведении 3D-туров по своему производству, и смогла оказать Софии Киевской техническую поддержку при организации такой экскурсии.

"Дарница" вместе с учеными, которые работают в Софии Киевской, хотела показать всем желающим один из старейших памятников архитектуры нашей страны, а также ее бесценные сокровища. Мы рады, что смогли оказать помощь в технической подготовке такой экскурсии, поскольку наша фармацевтическая компания имеет опыт в проведении виртуальных туров. Эти технологии позволят участникам экскурсии увидеть Софию Киевскую практически вживую, почувствовать ее дух и ощутить силу этого древнего места", - подчеркнул Шимкив.

Напомним, фармацевтические компании "Дарница" и "Интерхим" совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation запустили проект по осушению фундамента и стен Софийского собора и близлежащих сооружений с помощью швейцарского инновационного оборудования BioDry. Это позволит привести в норму уровень влаги и избавит от сырости стены и подвальные помещения Софии Киевской.

Фармацевтическая компания "Дарница" - крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, которая ведет свою историю с 1930 года. В 2019 году Дарница объявила о трансформации бизнеса. Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию - построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов.

Zagoriy Foundation создан в 2015 году семьей Загорий. Фонд системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности. Приоритетным направлением деятельности фонда является развитие культуры благотворительности в Украине.