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Всегда с собой есть "заначка": что ест и пьет Каменских перед концертами

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 16:49
Всегда с собой есть "заначка": что ест и пьет Каменских перед концертами
Каменских самостоятельно собирает себе судочки с едой (Коллаж РБК-Украина)

Помощницы Каменских признались, какой продукт должен быть всегда во время съемок или гастролей с собой

Анастасия Каменских, украинская певица, которая наслаждается вторым медовым месяцем вместе со своим мужем Потапом на Корсике, предпочитает во время работы обычную еду, без особых изысков и ее помощницы признались, что входит в ее райдер и какие продукты она употребляет ежедневно, в том числе и перед выступлениями. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Помощницы Каменских признались, что тщательно следят за тем, чтобы артистка вовремя поела, так как у нее часто бывает очень напряженный график, во время которого NK может не менее 12 часов находится на съемках.

"Это наша обязанность – следить за графиком съемок. Но иногда мы просим продюсеров шоу сделать короткий перерыв, чтобы Настя быстро перекусила", - рассказали они.

Всегда с собой есть &quot;заначка&quot;: что ест и пьет Каменских перед концертами

Настя Каменских предпочитает кокосовое молоко (instagram.com/kamenskux)

Вне съемок и гастролей Настя Каменских не питается в ресторанах, а судочки с едой всегда собирает самостоятельно. В ее меню входит гречка, курица, рыба и овощи.

Во время гастролей в ее райдере вписаны только три экзотических продукта – кофе определенной марки, авокадо и кокосовое молоко вместо коровьего.

Всегда с собой есть &quot;заначка&quot;: что ест и пьет Каменских перед концертами

Каменских любит орешки (instagram.com/kamenskux)

Кроме того, помощницы Каменских признались, что у них всегда есть с собой особый деликатес – орешки.

"А еще у нас собой всегда имеется "заначка" в виде орешков. Самые любимые у Насти – миндаль", - добавили помощницы артистки.

Напомним, ранее мы писали о том, что романтичные Потап и Каменских устроили променад по улочкам Сардинии.

А также рассказывали о том, что Потап во время совместной поездки с Каменских за границу подхватил серьезное заболевание.

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